«Πράσινο φως» για τη νέα Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη - Πρόταση χρηματοδότησης 103 εκατ.

Την έναρξη μιας νέας φάσης για την υλοποίηση των μεγάλων έργων διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα σηματοδοτεί η κατάθεση της πρώτης μεγάλης πρότασης χρηματοδότησης, ύψους 103 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή της νέας Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) του ανατολικού τομέα της Θεσσαλονίκης.

Την έναρξη μιας νέας φάσης για την υλοποίηση των μεγάλων έργων διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα σηματοδοτεί η κατάθεση της πρώτης μεγάλης πρότασης χρηματοδότησης, ύψους 103 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή της νέας Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) του ανατολικού τομέα της Θεσσαλονίκης.

Η επιτάχυνση των έργων εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την επιτάχυνση των επενδύσεων στην κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών για τη μετάβαση της χώρας σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, η πρόταση υποβλήθηκε από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση νέων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, μόλις έναν μήνα μετά τη δημοσιοποίησή της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ και να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος έχει ήδη αναδειχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η κατασκευή της μονάδας προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με στόχο την ολοκλήρωσή της το 2029.

Ο κ. Γραφάκος επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων, του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ).

Τέλος, ο ίδιος προαναγγέλλει ότι μέσα στον Ιούλιο θα ακολουθήσει η υποβολή αντίστοιχων μεγάλων προτάσεων για έργα σε Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Θεσσαλία, επιταχύνοντας την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου σύγχρονων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων.