Χατζηδάκης: Ο Παναθηναϊκός θα παίζει στον Βοτανικό τη σεζόν 2027-2028

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς! Και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027».

Τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό του συνολικού σχεδίου ανάπλασης της περιοχής, επισκέφθηκε σήμερα το υπό ανέγερση ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών. Στη συνέχεια, μετέβη στην έκταση όπου αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Μετά την επίσκεψή του έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς! Και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο Πρωτάθλημα 2027-2028. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, θετικό νέο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο για την Αθήνα. Διότι αυτό εδώ το έργο εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση. Γύρω από το γήπεδο του Βοτανικού σε μία έκταση περίπου 300 στρεμμάτων, θα γίνουν -γίνονται ήδη, εξελίσσονται- έργα αστικής ανάπλασης με έμφαση στο πράσινο, άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ θετική επίδραση στην Αθήνα.

Σήμερα, όμως, έχω να ανακοινώσω και κάτι άλλο εκ μέρους της κυβέρνησης: Πρόσφατα αναθέσαμε στην Ανάπλαση Α.Ε. να προχωρήσει σε ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων του Ελαιώνα. Ο Ελαιώνας καλύπτει, με βάση το προεδρικό διάταγμα, μια έκταση της τάξεως των 9.000 στρεμμάτων. Μιλάμε για 5.000 στρέμματα γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού σχηματικά, τα οποία αφορούν σε 4 διαφορετικούς δήμους. Μιλάμε για ένα μεγάλο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης που, πράγματι, θα δώσει νέα ζωή στην Αθήνα. Μέσα σε αυτό εντάσσονται πολλοί χώροι πρασίνου. Είναι η μετακίνηση των μεταφορικών εταιρειών από εδώ, από τον Βοτανικό. Παραμένει βούληση της κυβέρνησης να πάνε στην Φυλή. Είναι η μετακίνηση του σταθμού των ΚΤΕΛ προς τον σταθμό του μετρό, με βάση παλαιότερες ιδέες και σχέδια. Ένα από τα πιο σημαντικά projects, που θα εξελιχθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Προφανώς ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, αν θέλετε. Θα ακολουθήσει διαβούλευση μετά με όλους τους φορείς, σίγουρα με όλους τους δήμους. Αλλά είναι κάτι, το οποίο το χρωστάμε στην Αθήνα. Ο Βοτανικός για πολλές δεκαετίες ήταν μια μαύρη τρύπα. Με αφετηρία το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Βοτανικός αλλάζει, ο Ελαιώνας αλλάζει, η Αθήνα αλλάζει».

Αναλυτικότερα, ο Κωστής Χατζηδάκης ενημερώθηκε για τις εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς και για τις παρεμβάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, που θα περιλαμβάνει περισσότερα από 300 στρέμματα πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισκέφθηκε τον χώρο, όπου θα κατασκευαστεί το νέο, σύγχρονο αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και ενημερώθηκε για τα επόμενα ορόσημα της υλοποίησης του έργου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου και την προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Το αθλητικό κέντρο θα περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο, προπονητήριο και ανοιχτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Votanikos Business Park, που αναπτύσσεται από τη DIMAND AE στη θέση της πρώην Αθηναϊκής Χαρτοποιίας. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου συγκροτήματος μικτής χρήσης, με χώρους εργασίας, συμπληρωματικές χρήσεις και εκτεταμένους χώρους πρασίνου. Προς χρήση θα παραδοθούν 63.000 τετραγωνικά μέτρα. Το έργο, το οποίο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2028.