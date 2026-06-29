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Ευρωβουλευτές ζητούν έρευνα σε βάρος ακροδεξιών κομμάτων για παραβίαση των αρχών της ΕΕ

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Ευρωβουλευτές ζητούν έρευνα σε βάρος ακροδεξιών κομμάτων για παραβίαση των αρχών της ΕΕ
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Η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στην ακροδεξιά πολιτική ομάδα της «Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών».

Αντιμεταναστευτικά βίντεο, χλευαστικές αναρτήσεις για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+: περισσότεροι από 200 ευρωβουλευτές ζήτησαν σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος της «πολιτικής οικογένειας» της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και του εθνοσυντηρητικού γαλλικού κόμματος Ανακατάληψη (Reconquête) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το σκεπτικό ότι παραβιάζουν τις αξίες της ΕΕ.

Η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στην ακροδεξιά πολιτική ομάδα της «Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών».

Αφορμή για την πρόταση στάθηκε η έκθεση της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα, η οποία απαριθμεί μια σειρά αναρτήσεων από αιρετά μέλη της ομάδας. Μεταξύ άλλων, ένα βίντεο ενός Σλοβάκου ευρωβουλευτής όπου συγκρίνει έναν Σουδανό μετανάστη με έναν «σιχαμερό και βρόμικο ψυχοπαθή» ή ένα δελτίο Τύπου ενός βουλγαρικού κόμματος που εξισώνει την ομοφυλοφιλία με την παιδεραστία. Υπάρχουν επίσης δύο βίντεο του Γάλλου Ερίκ Ζεμούρ, το ένα εκ των οποίων τιτλοφορείται «Η κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου είναι ένας καθημερινός τζιχάντ».

Οι περισσότεροι από 200 ευρωβουλευτές (οικολόγοι, της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου) που υπογράφουν το αίτημα, θέλουν να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η πολιτική οικογένεια της «Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών» παραβίασε τις ευρωπαϊκές αξίες.

«Η θέση μας είναι σαφής: εκείνοι που παραβιάζουν τους κανόνες δεν θα έπρεπε να αποζημιώνονται με εκατομμύρια δημόσιου χρήματος», είπε ο Γερμανός ευρωβουλευτής Ντάνιελ Φρόιντ.

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα; Το αίτημα θα τεθεί προς ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Εάν η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα ξεκινήσει έρευνα και οδηγηθεί σε συμπεράσματα καταδικαστικά για την Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, τότε το κόμμα θα στερηθεί τα κονδύλια για τις προεκλογικές εκστρατείες του ή για τα συνέδριά του.

Αυτή η οικονομική στήριξη μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών λέει ότι η διαδικασία είναι πολιτικά υποκινούμενη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ευρωκοινοβούλιο
Ακροδεξιά
Γερμανία
Γαλλία
AfD
Ευρωπαϊκή Ένωση
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