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Βάντεφουλ και Ρούμπιο θα συζητήσουν ρύθμιση για επιμερισμό των βαρών στο ΝΑΤΟ

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Βάντεφουλ και Ρούμπιο θα συζητήσουν ρύθμιση για επιμερισμό των βαρών στο ΝΑΤΟ
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Συνάντηση στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ και ο ομόλογός του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συζητήσουν μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους του NATO σε συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Βάντεφουλ.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν «πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους της συμμαχίας και να διασφαλίσουμε μια σταθερή, μακροπρόθεσμη υποστήριξη για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής του NATO στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα», διευκρίνισε.

«Υποστήριξη που θα κάνει τη Μόσχα να συνειδητοποιήσει ότι είναι επιτέλους ώρα να δώσει τέλος στους σκοτωμούς στην Ουκρανία και να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Βάντεφουλ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Γερμανία
ΗΠΑ
ΝΑΤΟ
Μάρκο Ρούμπιο
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