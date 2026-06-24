Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Τετ α τετ AKTOR - DFC δια χειρός Γκιλφόιλ

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Τετ α τετ AKTOR - DFC δια χειρός Γκιλφόιλ
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«Η επίσκεψη της DFC υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συνεργαστεί με τους Έλληνες εταίρους μας σε στρατηγικά έργα προς όφελος όλων των πολιτών μας» πρόσθεσε.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρο Εξάρχου, είχε αντιπροσωπεία της Development Finance Corporation (αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ) στα πλαίσια της διερεύνησης συνεργασίας για στρατηγικά έργα.

Το τετ α τετ διοργανώθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ που με ανάρτησή της γνωστοποίησε πως «διερευνούμε τρόπους υποστήριξης των επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές της Ελλάδας».

«Η επίσκεψη της DFC υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συνεργαστεί με τους Έλληνες εταίρους μας σε στρατηγικά έργα προς όφελος όλων των πολιτών μας» πρόσθεσε.

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tags:
AKTOR (Intrakat)
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Αλέξανδρος Εξάρχου
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