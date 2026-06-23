Πολιτική | Ελλάδα

Σαμαράς για δανειολήπτες: «Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά»

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Σαμαράς για δανειολήπτες: «Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά»
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«Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο».

«Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προ ημερών παρέμβασή μου, για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις», αναφέρει σε δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.

«Ωστόσο δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

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tags:
Αντώνης Σαμαράς
Νόμος Κατσέλη
Δάνεια
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