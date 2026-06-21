Ηγέτης Χεζμπολάχ: «Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο»

«Έχουμε έναν λιβανέζικο στρατό που είναι ο μόνος ικανός να αναπτυχθεί και είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας» του Λιβάνου, «και με αυτόν συνεργαζόμαστε», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την ισραηλινή πλευρά.

Η διατήρηση των ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου είναι «αδύνατη» και «δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για το Ισραήλ», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

«Έχουμε έναν λιβανέζικο στρατό που είναι ο μόνος ικανός να αναπτυχθεί και είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας» του Λιβάνου, «και με αυτόν συνεργαζόμαστε», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είναι ελεύθερες να δράσουν χωρίς περιορισμούς για να εξαλείψουν απειλές στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.