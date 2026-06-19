Δήμας: Κοινή βούληση Ελλάδας -Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον διάδρομο Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου

Η 3η συνάντηση για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Άξονα Μεταφορών Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Η 3η συνάντηση για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Άξονα Μεταφορών Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με στόχο την ενίσχυση των σιδηροδρομικών, οδικών, λιμενικών και διασυνοριακών συνδέσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας Georgi Peev, η Γενική πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη Corina Crețu, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Ευρωπαίος Συντονιστής του Διαδρόμου Μεταφορών Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου (BBA Corridor), Mario Mauro, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων.

Παρόντες ήταν επίσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Υφυπουργός Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην προώθηση κρίσιμων διασυνοριακών υποδομών, στη σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα, στην ανθεκτικότητα των μεταφορών, στη στρατιωτική κινητικότητα και στην προετοιμασία κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προτάσεων, με στόχο τη μετάβαση του Διαδρόμου από τον πολιτικό σχεδιασμό στην οργανωμένη υλοποίηση.

Κατά την τοποθέτησή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Σήμερα είχαμε μία πολύ σημαντική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της τριμερούς συμφωνίας για τον διεθνή διάδρομο μεταφορών, που ξεκινάει από το Αιγαίο, πηγαίνοντας βόρεια στη Μαύρη Θάλασσα, φτάνοντας μέχρι τη Βαλτική (ΒΒΑ).

Ο στόχος είναι να συνδέσουμε αποτελεσματικά κρίσιμες υποδομές των χωρών μας, ξεκινώντας από τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, πηγαίνοντας βόρεια στη Βουλγαρία, στο Μπουργκάς, στη Βάρνα, στο Ρούσε, στη Ρουμανία, στην Κωστάντζα.

Η συνδεσιμότητα μεταξύ των κρίσιμων υποδομών στις τρεις αυτές χώρες έχει μεγάλη αξία για την κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, σε μία περίοδο υψηλής αστάθειας, όπου μαίνονται συγκρούσεις στον Βορρά και στον Νότο, η ανάγκη να έχουμε σταθερή συνεργασία και συνδεσιμότητα μεταξύ των κρίσιμων υποδομών στο ανατολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνά τα εθνικά συμφέροντα.

Στις συζητήσεις που έγιναν με τον Επίτροπο, τον Βούλγαρο ομόλογό μου και τη ρουμανική αντιπροσωπεία, εκφράσαμε την κοινή βούληση να προχωρήσουμε, αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και εθνικούς πόρους, καθώς και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα. Για αυτό και φιλοξενήσαμε εκπροσώπους και από εταιρείες που μπορεί να συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια, οι τρεις χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υλοποιήσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Ένα έργο το οποίο θα διασφαλίσει πολύ καλύτερη συνδεσιμότητα και πολλά οφέλη για όλες τις χώρες».

Στο πλαίσιο της Στρογγυλής Τράπεζας των Ενδιαφερόμενων Μερών, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο CEF Reflow 2026 θέτοντας ως εθνικές προτεραιότητες: την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, την προώθηση του διαδρόμου Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, τη βελτίωση της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας των λιμένων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ERTMS.

«Ο Άξονας «Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου», στο πλαίσιο του BBA, θα επιτύχει μόνο εφόσον και οι τρεις χώρες, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, προχωρήσουν μαζί», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Δήμας.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος σημείωσε: «Η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον στρατηγικό σχεδιασμό στην οργανωμένη υλοποίηση του Διαδρόμου.

Οι τρεις χώρες εργάζονται πλέον με κοινό πλαίσιο, κοινές προτεραιότητες και συγκεκριμένα έργα που θα αποτελέσουν τη βάση των επόμενων χρηματοδοτικών προτάσεων και του κοινού Σχεδίου Δράσης.

Τα πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, δημιουργούν νέες δυνατότητες για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για την περιοχή μας.

Το επόμενο διάστημα επικεντρωνόμαστε στην ωρίμανση των έργων, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και στην προετοιμασία ενός συνεκτικού πακέτου ώριμων και χρηματοδοτήσιμων έργων, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων».