Ο «Βασιλιάς του Βορρά»: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που θέλει να εκθρονίσει τον Στάρμερ

Ο Αντι Μπέρναμ, ο Εργατικός δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ κέρδισε την δημοτικότητά του με την ταύτισή του με τον βιομηχανικό Βορρά της Αγγλίας και θέλει να είναι η φωνή «όλων των λησμονημένων περιοχών».

Ο Αντι Μπέρναμ, ο Εργατικός δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ ο οποίος εξελέγη βουλευτής με στόχο τον εκθρονισμό του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, κέρδισε την δημοτικότητά του με την ταύτισή του με τον βιομηχανικό Βορρά της Αγγλίας και θέλει να είναι η φωνή «όλων των λησμονημένων περιοχών».

Ο 56χρονος, θιασώτης ενός «φιλοεπειχειρηματικού σοσιαλισμού», εμφανίζεται ως φαβορί για την αντικατάσταση του Κιρ Στάρμερ.

Εξασφάλισε την επιστροφή του στο κοινοβούλιο με νίκη έναντι του λαϊκιστικού Reform UK σε μια εκλογική μάχη στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ –ένα βασικό πρώτο βήμα για την όποια προσπάθεια απομάκρυνσης του Στάρμερ.

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για να αλλάξουμε» το Εργατικό Κόμμα, δήλωσε κατά την νικητήρια ομιλία του. «Είναι η ευκαιρία για μία νέα πολιτική με βάση την ενότητα και την ελπίδα», μακριά από την «ζοφερή και διχαστική» πολιτική που απαντάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε υποσχόμενος «ισοτιμία για τις περιοχές που έχει παραμελήσει το Γουέστμίνστερ».

«Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αλλάξουμε, αλλά θα την εκμεταλλευτούμε…Θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και θα χαράξουμε μια νέα πορεία για τη Βρετανία», δήλωσε ο Μπέρναμ σε υποστηρικτές του σε συγκέντρωση με αφορμή της νίκη του, χωρίς να αναφέρεται άμεσα στο εάν -ή πότε- θα κάνει κάποια κίνηση για να εκκινήσει μια αναμέτρηση ηγεσίας προκειμένου να πάρει τη θέση του Στάρμερ.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι επιθυμεί, μεταξύ άλλων, μια οικονομία που λειτουργεί για όλους και ζήτησε την επανεκβιομηχάνιση της βόρειας Αγγλίας. Ζήτησε επίσης αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης προκειμένου όλοι οι νέοι να έχουν ευκαιρίες και δήλωσε ότι θέλει να δώσει απάντηση στις ανησυχίες των ψηφοφόρων για την «αδικία του συστήματος μετανάστευσης».

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι στο Μέικερφιλεντ «μας είπαν τι θέλουν. Τώρα θα το κάνουμε πράξη».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια τέτοια διαδικασία.

Ο Στάρμερ δήλωσε σε δημοσιογράφους πως δεν πιστεύει ότι μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας θα είναι καλή για τη χώρα. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Εάν υπάρξει ψηφοφορία για την ηγεσία του εργατικού κόμματος, τότε, ναι, θα είμαι υποψήφιος».

«Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν πρόκειται να κάνω πίσω» μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, είπε.

Τρίτη και τυχερή;

Στην κούρσα για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, η τρίτη φορά μπορεί να είναι και η καλή: ο Αντι Μπέρναμ ήταν υποψήφιος το 2010, οπότε ηττήθηκε απέναντι στον Εντ Μίλιμπαντ, και έπειτα το 2015, οπότε επικράτησε ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

Η επιστροφή του στο κοινοβούλιο του Γουέστμίνστερ θα τον αναγκάσει να εγκαταλείψει την δημαρχία του Μείζονος Μάντσεστερ των 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων που κέρδισε το 2017 για να επανεκλεγεί στην συνέχεια θριαμβευτικά δύο φορές.

Ο Αντι Μπέρναμ είναι παιδί της περιοχής με το βιομηχανικό παρελθόν: μεγάλωσε σε μία μικρή πόλη ανάμεσα στο Λίβερπουλ , όπου γεννήθηκε - έχει παραμείνει οπαδός της Εβερτον - και το Μάντσεστερ.

Στην πόλη αυτή που γνωρίζει από το 2015 οικονομική ανάπτυξη δύο φορές μεγαλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο, η βασική επιτυχία του Αντι Μπέρναμ είναι η βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών, με την ανάληψη του δημόσιου ελέγχου επί του συστήματος των λεωφορείων και με την ένταξή του στο δίκτυο των τραμ και των τρένων, με χαμηλά κόμιστρα.

«Στροφή προς τα αριστερά»

Την επωνυμία «βασιλιάς του Βορρά» την κέρδισε κατά την διάρκεια της πανδημίας της Covid-19 χάρη στην μάχη που έδωσε με τον τότε πρωθυπουργό των Τόρις Μπόρις Τζόνσον για να εξασφαλίσει πόρους ώστε να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους της πληγείσας από την κρίση περιοχής.

Ο Αντι Μπέρναμ, που έχει υψηλή δημοτικότητα μεταξύ των πολιτικών προσωπικοτήτων της χώρας (35%, σύμφωνα με το YouGov), έχει εκφράσει ανοικτά την αντίθεσή του με τον Κιρ Στάρμερ, κυρίως όταν μείωσε τα κοινωνικά επιδόματα προς τους αναπήρους.

Αν και δεν έχει παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, πηγές του περιβάλλοντός του δήλωσαν πρόσφατα στον Guardian ότι τάσσεται υπέρ ορισμένων εθνικοποιήσεων, κυρίως στον τομέα της υδροδότησης, όπου η βασική εταιρεία, η Thames Water, βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια.

Υποστηρικτής του παρεμβατισμού, περιέγραφε τον Ιανουάριο «τους τέσσερις καβαλάρηδες της βρετανικής αποκάλυψης: απορρύθμιση, ιδιωτικοποίηση, λιτότητα, Brexit».

Ωστόσο έχει δεσμευθεί για την τήρηση των στόχων της δημοσιονομικής ισορροπίας που έχει θέσει η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς για να καθησυχάσει τις αγορές.

Για τον Andrew Fisher, ακτιβιστή και πρώην διευθυντή Πολιτικής του Εργατικού Κόμματος υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν και πλέον πολιτικό σχολιαστή στo The i Paper, μία κυβέρνηση υπό τον Αντι Μπέρναμ θα μεταφρασθεί σε μία «ελαφρά στροφή προς τα αριστερά».

Η εφημερίδα The Daily Telegraph της βρετανικής δεξιάς διατύπωνε πρόσφατα τις ανησυχίες της για την «πιθανότητα της έλευσης ενός συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς αποφασισμένου να αφανίσει την συντηρητική Μεγάλη Βρετανία».

«Madchester»

Ο Αντι Μπέρναμ γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1970 και είναι ο γιος ενός τεχνίτη των τηλεπικοινωνιών και μίας ιατρικής γραμματέως. Εντάχθηκε στο Εργατικό Κόμμα σε ηλικία 14 ετών και ο ίδιος λέει ότι «ριζοσπαστικοποιήθηκε» στην απεργία των ανθρακωρύχων (1984-85), η οποία συνετρίβη από την κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Είναι παιδί της κουλτούρας του Madchester της δεκαετίες του 1990. Εκανε Αγγλικές Σπουδές στο Cambridge.

Το 2001, εξελέγη βουλευτής του Λέι, στην περιφέρεια του Μάντσεστερ. Στην συνέχεια συμμετείχε στην κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ, αρχικά ως υφυπουργός Εσωτερικών. Στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν υπηρέτησε ως αρχιγραμματέας Οικονομικών και στην συνέχεια ως υπουργός Πολιτισμού το 2008 και Υγείας από το 2009 έως το 2010.

Είναι παντρεμένος από το 2000 με την ολλανδικής καταγωγής ειπιχειρηματία Μαρι-Φρανς βαν Χιλ, την οποία γνώρισε στο πανεπιστήμιο και με την οποία έχει τρία παιδιά.

Εχει στο χέρι του τατουάζ με μία εργάτρια μέλισσα, σύμβολο της πόλης του Μάντσεστερ, που πήρε νέα διάσταση μετά την επίθεση που βύθισε σε πένθος την πόλη το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ