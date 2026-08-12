Αποχωρεί από εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου η Κάρολαιν Λέβιτ

Αποτέλεσε τη νεότερη εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου στην ιστορία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαιν Λέβιτ θα αποχωρήσει από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη.

«Η Λέβιτ φεύγει για να περάσει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και την οικογένειά της, μία απόφαση που καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα», αναφέρει σε ανάρτηση στο Truth Social.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η Λέβιτ θα γίνει μία από τις κορυφαίες εξωτερικές του συμβούλους και θα συνεργαστεί με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα για να κερδίσει τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Λέβιτ, 28 ετών, που υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχει δύο μικρά παιδιά με τον σύζυγό της, τον επιχειρηματία ακινήτων Νίκολας Ρίτσιο.

Σημειώνεται πως αποτέλεσε τη νεότερη εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου στην ιστορία.

Λέβιτ: «Γλυκόπικρη απόφαση»

Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, η 30χρονη Λέβιτ ανέφερε σε μήνυμά της: «Η αλήθεια είναι πως από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο, μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι πώς δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δυο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου - γι’ αυτό πήρα τελικά τη γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου».