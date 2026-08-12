Wall Street: Κέρδη για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιούλιο περιόρισαν τα στοιχήματα των επενδυτών για μία αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου από την Fed.

Ώθηση στους δείκτες της Wall Street έδωσαν την Τετάρτη τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, περιορίζοντας τα στοιχήματα των επενδυτών για μία αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,04% στις 53.770 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 0,26% στις 7.748 μονάδες ενώ κατέγραψε και νέο ιστορικό υψηλό στις 7.765 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ισχυροποιήθηκε 0,54% στις 26.588 μονάδες.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) να σημειώνει αύξηση 0,1% τον Ιούλιο και να διαμορφώνεται στο 3,4% σε ετήσια βάση. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, σημείωσε αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ανήλθε στο 2,5%.

«Τα στοιχεία ήταν ακριβώς σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η αντίδραση της αγοράς είναι ελαφρώς θετική, καθώς φοβόταν ότι τα αποτελέσματα θα ήταν χειρότερα από ό,τι τελικά αποδείχθηκαν. Βλέπουμε μια αγορά που θεωρεί ότι η Fed δεν πιέζεται προς την κατεύθυνση μιας αύξησης των επιτοκίων», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πάβλικ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Dakota Wealth.

Η Fed έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων στους Αμερικανούς καταναλωτές, με τρεις αξιωματούχους μάλιστα να ψηφίζουν υπέρ μίας αύξησης των επιτοκίων στην τελευταία συνεδρίαση. Οι ανησυχίες αυτές δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει, ωστόσο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό περιόρισαν τα στοιχήματα της αγοράς για αύξηση επιτοκίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμούν πλέον περίπου 60% πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,50%-3,75% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Το αντίστοιχο ποσοστό πριν μία εβδομάδα ήταν λίγο πάνω από 45%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της εταιρείας cloud υποδομών για τεχνητή νοημοσύνη CoreWeave έκανε άλμα 19% αφότου ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ τα έσοδά της διπλασιάστηκαν σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Επιπλέον, η Super Micro ενισχύθηκε κατά 19%, έπειτα από τα ισχυρά αποτελέσματα αλλά και τις αισιόδοξες προβλέψεις για τα κέρδη του α' τριμήνου.

Οι μετοχές των Dell και Micron Technology κατέγραψαν κέρδη άνω του 9% και 4% αντίστοιχα, ενώ η Cisco πρόσθεσε περίπου 3%.