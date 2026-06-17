Τραμπ: «Δεν είναι οριστική η συμφωνία με Ιράν» - Απειλεί με νέους βομβαρδισμούς

Προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ θα «ξαναρχίσουν αμέσως να ρίχνουν βόμβες» αν δεν του αρέσει η συμφωνία με το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στη διάσκεψη της G7.

Προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ θα «ξαναρχίσουν αμέσως να ρίχνουν βόμβες» αν δεν του αρέσει η συμφωνία με το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη της G7. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία πρόκειται να επισημοποιηθεί σε τελετή υπογραφής στη Γενεύη την Παρασκευή, «δεν είναι οριστική», αλλά είναι «πολύ ισχυρή».

«Κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου αρέσει, θα ξαναρχίσουμε να τους πυροβολούμε, να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους. Δεν θα μου αρέσει αν δεν συμπεριφέρονται καλά. Θα ξαναρχίσουμε αμέσως να ρίχνουμε βόμβες ακριβώς στα κεφάλια τους», επεσήμανε, ενώ ισχυρίστηκε πως κατά 99,99% το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

«Αυτό που είναι πραγματικά χαρούμενο είναι η χρηματιστηριακή αγορά που έχει τρελαθεί. Έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Και το πετρέλαιο έχει καταρρεύσει», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Αυτό μιλάει από μόνο του», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την επόμενη «μία ή δύο μέρες». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δημοσιεύματα ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει σχέδιο ανοικοδόμησης 300 δισ. δολαρίων που θα διατεθούν στην Τεχεράνη είναι ψευδή.

«Δεν θα τους διαθέσουμε 10 σεντς. Δεν επενδύουμε και δεν έχουμε ταμείο» ξεκαθάρισε. Παράλληλα, επεσήμανε πως δεν ζητά από τις χώρες του Κόλπου να επενδύσουν στο Ιράν, αλλά «αν το κάνουν, καλώς». «Θα έλεγα ότι δεν θα το κάνουν για λίγο καιρό μέχρι να ανακαλύψουν τη συμπεριφορά των Ιρανών», πρόσθεσε και κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα ότι «δωροδόκησε» το Ιράν κατά τη διάρκεια της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με ένα αεροπλάνο γεμάτο χρήματα που στάλθηκαν στην Τεχεράνη.

«Η JCPOA που έκανε ο Ομπάμα: τους παρέδωσε 1,7 δισ. δολάρια σε μετρητά από τράπεζες, σε ένα Boeing 757 και τα έδωσε στο Ιράν. Και στάθηκαν μπροστά στο αεροπλάνο, έχω φωτογραφίες του, "Ω, Θεέ μου, κοιτάξτε αυτά τα χρήματα που μας δίνει" έλεγαν οι Ιρανοί. Προσπάθησε να τους δωροδοκήσει για να φύγει. Εγώ δεν προσπάθησα να το κάνω αυτό... Ξέρετε τι έκαναν οι Ιρανοί; Γέλασαν με τον Ομπάμα και είπαν ότι είναι ηλίθιος» κατέληξε.