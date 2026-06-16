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Στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν ο Ζελένσκι

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Στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε ο Γάλλος ομόλογός του και οικοδεσπότης της συνόδου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στο Εβιάν για την σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 7 (G7) κατά την διάρκεια της οποίας οι επτά ηγέτες των βιομηχανικών δυνάμεων ελπίζουν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε ο Γάλλος ομόλογός του και οικοδεσπότης της συνόδου Εμανουέλ Μακρόν στους κήπους του Hôtel Royal, στις όχθες της λίμνης Λεμάν, όπου ξεκίνησαν χθες οι εργασίες της συνόδου κορυφής. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και προχώρησαν μαζί προς την είσοδο του κτιρίου, όπου φωτογραφήθηκαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Ακολούθησε διμερής συνάντηση πριν συναντηθούν με τους υπόλοιπους ηγέτες για να συζητήσουν για τις προσπάθειες προώθησης των διαπραγματεύσεων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ελπίζει με την ευκαιρία αυτή να έχει τετ α τετ συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα είναι σήμερα παρών στο τραπέζι της G7. Η τελευταία συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι είχε «μία πολύ καλή συνομιλία με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν». «Και πιστεύω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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