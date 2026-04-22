ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για τους «13» - Απουσίες και λάθη

Τι αποφασίστηκε για Παπακώστα, Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Σκρέκα, Βαρτζινόπουλο, Συνετάκη, Βασιλειάδη, Μπουκώρο, Λεονταρίδη, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου.

Με απουσίες και λάθη ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, που αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απουσίαζαν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εκφωνήθηκε, συνολικά 9 βουλευτές. 3 από ΝΔ, (Ν. Μηταράκης, Στ. Πέτσας, Μ. Χρυσομάλλης), 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, (Π. Παρασκευαϊδης, Π. Σαράκης, Γ. Ασπιώτης, Αντ. Σαμαράς και Μ. Σαλμάς) και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Νοτοπούλου.

Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν ότι η Κ. Νοτοπούλου είχε ψηφίσει με επιστολική ψήφο αλλά εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε εγκαίρως και η ψήφος της θα προσμετρηθεί τελικά υπέρ της άρσης ασυλίας. Οι δύο βουλευτές που καταψήφισαν τις άρσεις ασυλίας ανήκαν στη βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα η οποία ωστόσο ψήφισε υπέρ της δικής της ασυλίας καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Άλλα δύο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα που σημειώθηκαν στην ψηφοφορία αφορούν τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος ψήφισε «παρών» για τη δική του ασυλία, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε -κατά λάθος όπως διευκρίνισε- τον εαυτό του. Σύσσωμα πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερψήφισαν όλες τις άρσεις ασυλίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις 13 άρσεις ασυλίας

Για το αίτημα που αφορά την βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, ψήφισαν 288 βουλευτές. Υπερ της άρσης χήφισαν 287 βουλευτές και ένας «κατά» Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Αχ. Καραμανλή ψήφισαν 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Νότη Μηταράκη, ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν. Για το αίτημα πυτ αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τσιάρα, συνολικά ψήφισαν 287. «Υπέρ» ψήφισαν 285 βουλευτές ενώ δύο το καταψήφισαν. Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζινόπουλο ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Μάξιμο Συνετάκη ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν. Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Λάκη Βασιλειάδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν Για τοι αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Θεόφιλο Λεονταρίδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Αναφορικά με τα εισαγγελικά αιτήματα της δικογραφίας που αφορούσαν τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου η Ολομέλεια αποφάσισε:

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» της άρσης τάχθηκαν 285 βουλευτές, ένας «κατά» ενώ ένας τάχθηκε με το «παρών»

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, «Υπερ.» τάχθηκαν 286 βουλευτές , ενώ δύο καταψήφισαν.

Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία απουσίαζαν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εκφωνήθηκε, συνολικά εννέα βουλευτές. Τρεις από τη ΝΔ, (Νότης Μηταράκης, Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης), πέντε από τους ανεξάρτητους βουλευτές, (Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, Παύλος Σαράκης, Γιώργος Ασπιώτης, Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς) και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι η Κ. Νοτοπούλου είχε ψηφίσει με επιστολική ψήφο αλλά εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε εγκαίρως και η ψήφος της θα προσμετρηθεί τελικά υπέρ της άρσης ασυλίας. Οι δύο βουλευτές που καταψήφισαν τις άρσεις ασυλίας ανήκαν στη βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα η οποία ωστόσο ψήφισε υπέρ της δικής της ασυλίας καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Άλλα δύο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα που σημειώθηκαν στην ψηφοφορία αφορούν τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος ψήφισε «παρών» για τη δική του ασυλία, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε -κατά λάθος όπως διευκρίνισε- τον εαυτό του. Σύσσωμα πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερψήφισαν όλες τις άρσεις ασυλίας.

Τι δήλωσαν οι «13»

«Με καθαρό βλέμμα, καθαρή συνείδηση και κοιτώντας σας στα μάτια, δεν έχω απολύτως τίποτα να φοβηθώ και απολύτως τίποτε να αποκρύψω» επεσήμανε από το βήμα της Βουλής, η Κατερίνα Παπακώστα.

«Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. Έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή» υπογράμμισε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής.

«Η εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν τιμήσει και περιβάλλει οι συμπολίτες μου από το 2012 μέχρι και σήμερα αποτελεί για εμένα πρωτίστως μια μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη αυτή επιβάλλει την πλήρη διαλεύκανση κάθε σκιάς και κάθε αμφιβολίας που μπορεί να αγγίζει το πρόσωπό μου» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«H θεσμική υποχρέωση των βουλευτών είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών και αυτό πράττω και θα πράττω και στο μέλλον» ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

«Υπηρετώ το κοινοβούλιο επί 23 χρόνια και δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε αυτή την θέση αιτούμενος την άρση ασυλίας μου» σχολίασε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας.

«Ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας και του ονόματός μου και να μην υπάρχει καμία σκιά είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη» σημείωσε ο βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κώστας Σκρέκας.

«Ο τοπικός βουλευτής είναι συμπαραστάτης του πολίτη, κόντρα στη γραφειοκρατία». «Προφανώς η απάτη είναι έγκλημα. Είναι όμως έγκλημα η διόρθωση αστοχιών;» διερωτήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

«Δεν έχω διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη. Θεωρώ χρέος μου να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε Αρχής και να δώσω όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου» πρόσθεσε ο βουλευτής Ηράκλειου της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης.

«Δεν περίμενα ποτέ να ζητήσω την άρση της ασυλίας μου. Η αναφορά του ονόματός μου μου προκαλεί απορία και θλίψη», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Βασιλειάδης.

«Δεσμεύομαι να συνεχίσω να μπαίνω μπροστά σε κάθε αδικία και σε κάθε κρατική αυθαιρεσία η οποία πλήττει τον πολίτη. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Δεν έκανα τίποτα το παράνομο», τόνισε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος.

«Στέκομαι ενώπιον σας με σεβασμό και απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση σας και δηλώνω με κάθε ειλικρίνεια, ρητά και κατηγορηματικά, ότι οι αναφερόμενες στη δικογραφία ενέργειές μου δεν είναι παράνομες και δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη» συμπλήρωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Θεόφιλος Λεονταρίδης.

«Ξεκαθαρίζω ότι η υπόθεση για την οποία εγκαλούμαι δεν έχει καμία σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, για να συμπαρασταθώ στους άλλους συναδέλφους μου βουλευτές της ΝΔ για ενέργειες που έκαναν στο πλαίσιο της πολιτικής τους δραστηριότητας και γιατί φιλοδοξώ ότι με την εμπλοκή μου στην υπόθεση θα συμβάλω να αλλάξουν ορισμένα αυτονόητα πράγματα» τόνισε ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου.

«Δεν διέπραξα ουδεμία παράνομη πράξη», σημείωσε κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.