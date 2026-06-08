Συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο κατά στόχων της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις κατά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, αλλά όχι κατά του βορείου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε σήμερα τα πλήγματά του στον νότιο Λίβανο, στοχεύοντας κυρίως ένα αυτοκίνητο στην Τύρο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, με την Τεχεράνη να απειλεί νωρίτερα με αντίποινα κατά του Ισραήλ σε περίπτωση νέων πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένου του νότου της χώρας.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περισσότερες από δεκαπέντε περιοχές στον νότιο Λίβανο.

Ένα από τα πλήγματα «είχε στόχο ένα αυτοκίνητο κοντά σε κτίριο του λιβανέζικου Ερυθρού Σταυρού», στην παράκτια πόλη της Τύρου, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

Τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν στην πόλη της Τύρου, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός. «Μετά την επίθεση που σημειώθηκε μπροστά από ένα κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στην Τύρο, τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», αναφέρει σε ανακοίνωση.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από έναν παραλιακό δρόμο της πόλης.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις κατά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, αλλά όχι κατά του βορείου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε την Κυριακή αεροπορική επιδρομή στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, κατά το οποίο δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, απαντώντας σε πυρά που είχαν στόχο το έδαφός του και αφού είχε προειδοποιήσει ότι θα πλήξει τη Βηρυτό σε περίπτωση επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά του εδάφους του.

Ήταν τα πρώτα πλήγματα στο νότιο προάστιο της Βηρυτού μετά τη νέα συμφωνία εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη στο τέλος του τέταρτου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

Μια προηγούμενη εκεχειρία είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου χωρίς ποτέ να τηρηθεί.

Από την αρχή, στις 2 Μαρτίου, του νέου πολέμου στον Λίβανο μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 3.600 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ