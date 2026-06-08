Ουγγαρία: Μειώνονται κατά 40% οι απολαβές των βουλευτών

Από τον επόμενο μήνα, ο βασικός μισθός των Ούγγρων βουλευτών θα ανέρχεται σε 3.690 ευρώ καθαρά, με την εξοικονόμηση χρημάτων να αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη συντηρητική πλειοψηφία, στα έξοδα ενός έτους για τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές στην Ουγγαρία αποδέχθηκαν σήμερα να μειώσουν κατά 40% τις αποδοχές τους προκειμένου να συνεισφέρουν στη χαλάρωση των δημοσίων οικονομικών και να στείλουν την εικόνα της ακεραιότητας που έχει ζητήσει ο νέος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, σε ένα τεταμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.

«Πρόκειται για σεμνότητα», δήλωσε ο συντηρητικός πρωθυπουργός τον περασμένο μήνα στο RTL προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό το μέτρο, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες, σύντομα μετά τη νίκη του στις βουλευτικές του Απριλίου.

Από τον επόμενο μήνα, ο βασικός μισθός των Ούγγρων βουλευτών θα ανέρχεται σε 3.690 ευρώ καθαρά, με την εξοικονόμηση χρημάτων να αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη συντηρητική πλειοψηφία, στα έξοδα ενός έτους για τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

Η επιστροφή χρημάτων για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας καταργήθηκε, παράλληλα με περικοπές στις βουλευτικές αποζημιώσεις για ενοίκιο γραφείου, στέγαση και προσωπικό.

Ο Πίτερ Μαγιάρ συνέδεσε αυτήν τη μεταρρύθμιση με την αναγκαία εξοικονόμηση χρημάτων που πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο λιτότητας και της μάχης κατά της διαφθοράς σε αυτήν τη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια των 16 χρόνων διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν, η διαφθορά στοίχισε τουλάχιστον 186 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τον Φερένκ Μπίρο, τον επικεφαλής της Αρχής για την Ακεραιότητα, έναν κρατικό οργανισμό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες σε μια συλλογικότητα πολιτών που μάχεται για θέματα δημοκρατίας ("De Akciokozosseg"), αυτός ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η πρώην κυβέρνηση του ζήτησε να μην ολοκληρώσει την αποστολή του ελέγχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ