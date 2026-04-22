Αθανασίου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αυτό που έπραξα θα το κάνω και αύριο - Δεν υπάρχει καμία παράνομη πράξη»

Ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ καταλόγισε στους εισαγγελείς που συνέταξαν τη δικογραφία που αφορά τον ίδιο και τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.

«Ξεκαθαρίζω ότι η υπόθεση για την οποία εγκαλούμαι δεν έχει καμία σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, για να συμπαρασταθώ στους άλλους συναδέλφους μου βουλευτές της ΝΔ για ενέργειες που έκαναν στο πλαίσιο της πολιτικής τους δραστηριότητας και γιατί φιλοδοξώ ότι με την εμπλοκή μου στην υπόθεση θα συμβάλω να αλλάξουν ορισμένα αυτονόητα πράγματα» τόνισε ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη Δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Ο κ. Αθανασίου καταλόγισε στους εισαγγελείς που συνέταξαν τη δικογραφία που αφορά τον ίδιο και τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας (αρ. 39 του ΠΚ) αφού όπως είπε «μας εξέθεσαν σε δίωξη τόσο εμάς τους δύο, όσο και τους άλλου 11 βουλευτές της ΝΔ».

Διερωτήθηκε «εάν τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπούν ως εντεταλμένοι Έλληνες, Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός σοβαρός και χρήσιμος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την πάταξη της διαφθοράς και όχι την ενοχοποίηση αθώων». Ο πρώην υπουργός της ΝΔ επιτέθηκε και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα κυρία Κοβέσι λέγοντας ότι «μόνο για την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία» έχει ασκήσει το δικαίωμα που έχει να παρεμβαίνει προκαταλαμβάνοντας τις κρίσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το ποιους εισαγγελείς προτείνει να επιλεχθούν.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι το «"ρουσφέτι" ενέχει το στοιχείο της παράνομης πράξης» και είπε ότι το αίτημα της παρέμβασης που έκανε «δεν ικανοποιήθηκε όχι γιατί ήταν παράνομο αλλά επειδή είχε παρέλθει η προθεσμία διόρθωσης» και ότι δεν ήταν η πρώτη φορά αλλά είχε παρέμβει και για άλλη αγρότισσα. Είπε ότι στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση που τον αφορά «ρητά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα πορίσματα οι ενέργειες του εμπλεκομένου προσώπου (δηλ. του ίδιου) περιορίσθηκαν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεδομένου ότι δεν έγινε καμία τροποποίηση, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης, ούτε σε τετελεσμένη μορφή είτε σε μορφή απόπειρας, ούτε το αδίκημα της δωροδοκίας δημοσίου υπαλλήλου προκειμένου να ενεργήσει κατά παράβαση των καθηκόντων του»

Ο κ. Αθανασίου χαρακτήρισε «απίθανο» ότι «η εντεταλμένη εισαγγελέας, στοιχειοθετεί την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι με το να ζητήσω τη διόρθωση ενός λάθους, αυτό αποτελεί εξωθεσμική παρέμβασή μου» και προσέθεσε: «Τέτοια ποινική πράξη όμως δεν υπάρχει στο ποινικό μας σύστημα», ενώ «περαιτέρω κάνει το λάθος και για να ενισχύσει την αυθαιρεσία της και υπό την σύγχυση στην οποία βρίσκεται επικαλείται μια απόφαση του Αρείου Πάγου (9/2023) σε ότι αφορά τη νομική έννοια της απιστίας χωρίς να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης που εκδικάσθηκε και ποιο είναι το αδίκημα που αφορούσε το ποινικό αδίκημα της σωματικής βλάβης. Τα συμπεράσματα δικά σας»

Ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε πως ότι «έπραξα θα το κάνω και αύριο και όσο υπηρετώ αυτό τον τόπο. Συνιστώ και η δημόσιες υπηρεσίες να είναι πιο ευέλικτες και να κατανοούν ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μας δεν είναι εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ