ΔΕΗ: Δάνειο 175 εκατ. ευρώ από EBRD για νέα έργα ΑΠΕ σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία

Δάνειο ύψους 175 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με στόχο τη στήριξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Δάνειο ύψους 175 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με στόχο τη στήριξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία περίπου 400 MW νέας αιολικής και ηλιακής ισχύος, ενισχύοντας την παραγωγή καθαρής ενέργειας και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες απανθρακοποίησης στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το δάνειο θα υποστηριχθεί από το πρόγραμμα InvestEU, το οποίο παρέχει εγγύηση πρώτης ζημίας με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία επιμερισμού του κινδύνου θα επιτρέψει τη χορήγηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με όρους που δεν είναι εύκολα διαθέσιμοι στην αγορά και θα στηρίξει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πολλές χώρες.

Το έργο θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στο συνολικό ενεργειακό μείγμα των ηλεκτρικών συστημάτων των τριών χωρών και αναμένεται να παράγει περίπου 760 γιγαβατώρες (GWh) καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Υπολογίζεται ότι θα μειώσει τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 390.000 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί στην απόσυρση περίπου 260.000 επιβατικών αυτοκινήτων μέσης χρήσης από τους δρόμους κάθε χρόνο.

Πέρα από τη συμβολή του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, το έργο θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης επιχορήγηση ύψους περίπου 75.000 ευρώ στο πλαίσιο του κοινωνικού και εκπαιδευτικού σκέλους του InvestEU, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο του έργου, η ΔΕΗ θα δημιουργήσει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την European Battery Academy. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να εκπαιδεύσει έως και 150 μηχανικούς έως το 2028 και θα περιλαμβάνει δράσεις που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών σε τεχνικούς και ηγετικούς ρόλους στον ενεργειακό τομέα.