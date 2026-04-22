Βαρτζόπουλος: «Ζητώ άρση ασυλίας μου - Ο πολιτικός είναι συμπαραστάτης του πολίτη»

«Ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για να μην μείνει καμία σκιά στο πρόσωπό μου. Σε ποια όμως άλλη χώρα είναι έγκλημα η διόρθωση αστοχιών; Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που εκκινεί σήμερα, πρέπει να περατωθεί γρήγορα» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, στην συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.

«Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης παραπέμπεται πολιτικό προσωπικό με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης;» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρτζόπουλος, επισημαίνοντας ότι «ο τοπικός βουλευτής είναι συμπαραστάτης του πολίτη, κόντρα στη γραφειοκρατία». «Προφανώς η απάτη είναι έγκλημα. Είναι όμως έγκλημα η διόρθωση αστοχιών;» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη δική του υπόθεση, υποστήριξε σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ότι «το Corpus Delicti είναι ένα σύντομο μήνυμα με το αίτημα ενός πραγματικού μικρού κτηνοτρόφου για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων του, όπου δηλώνω τη διαθεσιμότητα όλων των δικαιολογητικών για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου και ερωτώ, εάν τούτο είναι δυνατόν».

«Γίνεται ερώτημα, με δύο ερωτηματικά. Η κατηγορία απ' αυτού είναι ότι το αίτημα κατετέθη εκπροθέσμως, κάτι που δεν το γνώριζα, διότι δεν το γνώριζε ούτε ο κτηνοτρόφος ο οποίος το υπέβαλε… Και το ερώτημά μου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται με δύο ερωτηματικά», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Βαρτζόπουλος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.