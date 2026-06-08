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Αύξηση 3,7% για τις γεννήσεις στην Πορτογαλία το 2025

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Αύξηση 3,7% για τις γεννήσεις στην Πορτογαλία το 2025
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Το ποσοστό των γεννήσεων από μητέρες με ξένη υπηκοότητα ανήλθε στο 28,8% πέρυσι από 26,3% το 2024, ανέφερε το INE.

Οι γεννήσεις στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 3,7% το 2025, αντιστρέφοντας μια διετή μείωση. Οι ξένες μητέρες που ζουν στη χώρα συνέβαλαν σχεδόν κατά 1/3 στις γεννήσεις στη χώρα που είναι δεύτερη στην ΕΕ σε αριθμό κατοίκων ηλικίας 65 ετών και άνω, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Για άλλη μια φορά, ο συνολικός αριθμός των μωρών που γεννήθηκαν στην Πορτογαλία (87.130) ήταν πολύ πιο κάτω από τον αριθμό των θανάτων την ίδια χρονιά (122.151), σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών Στοιχείων (INE).

Το ποσοστό των γεννήσεων από μητέρες με ξένη υπηκοότητα ανήλθε στο 28,8% πέρυσι από 26,3% το 2024, ανέφερε το INE. Η αύξηση σημειώνεται παρά την αυστηροποίηση των κανονισμών για τη μετανάστευση από την κεντροδεξιά κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια έπειτα από μία απότομη αύξηση των αφίξεων.

Οι Βραζιλιάνες αντιπροσωπεύουν το 10,5% όλων των μητέρων που γέννησαν τα μωρά τους στην Πορτογαλία το 2025. Οι Ανγκολέζες ήταν η δεύτερη πιο εκπροσωπούμενη εθνικότητα, στο 2,5%, και ακολουθούν γυναίκες από άλλες πορτογαλόφωνες αφρικανικές χώρες. Η Ινδία έρχεται έκτη, με 1,3%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Πορτογαλία είχε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω το 2024, μετά την Ιταλία. Η χώρα των περίπου 10,7 εκατ. κατοίκων περιλαμβάνεται επίσης σε εκείνες με τον πιο γερασμένο πληθυσμό παγκοσμίως.

Η υπηρεσία μετανάστευσης AIMA εκτιμά ότι περισσότεροι από 1,5 εκατ. ξένοι πολίτες κατοικούσαν νόμιμα στη χώρα πέρυσι, περίπου διπλάσιος αριθμός σε σχέση με πριν από τρία χρόνια.

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