Γερμανία: Μέλη της AfD καταγγέλλουν το κόμμα τους για «μεθόδους Γκέμπελς»

Για «μεθόδους Γκέμπελς», αυταρχισμό και ευνοιοκρατία κατηγορούν το κόμμα τους μέλη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) σε επιστολές τους προς τους δύο προέδρους, την Αλίς Βάιντελ και τον Τίνο Χρουπάλα.

Για «μεθόδους Γκέμπελς», αυταρχισμό και ευνοιοκρατία κατηγορούν το κόμμα τους μέλη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) σε επιστολές τους προς τους δύο προέδρους, την Αλίς Βάιντελ και τον Τίνο Χρουπάλα.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, σε δύο επιστολές επικρίνεται ο μετασχηματισμός του κόμματος «από μια δημοκρατία της βάσης σε ένα αυταρχικό κόμμα μεγαλοστελεχών», ενώ γίνεται λόγος για ευνοιοκρατία, κατάχρηση εξουσίας και αδιαφάνεια στις οικονομικές αποφάσεις και στις αποφάσεις για την εξέλιξη των μελών.

Η πρώτη επιστολή προέρχεται από τον απερχόμενο βουλευτή της Βάδης-Βυρτεμβέργης Ρούντιγκερ Κλος, ο οποίος περιγράφει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο έχει διαρρήξει τη σχέση του με το κράτος δικαίου και την εσωκομματική δημοκρατία. Ο κ. Κλος αναφέρεται σε «ολοκληρωτισμό» και κατηγορεί την ηγεσία της AfD στο κρατίδιό του για «φίμωση των επικριτών» και για «κύμα διαγραφών».

Όποιος δεν υποτάσσεται στην ηγεσία, τονίζει ο βουλευτής, «διώκεται και εξοστρακίζεται με φανατικό μίσος, με μεθόδους τύπου Γκέμπελς», γράφει χαρακτηριστικά και μιλάει ακόμη και για «συνθήκες που θυμίζουν αίρεση», καθώς και για «κουλτούρα αδίστακτου ατομικού πλουτισμού». Ειδικά για την κυρία Βάιντελ, ο Ρούντιγκερ Κλος υποστηρίζει ότι η εκτελεστική επιτροπή της άφησε την κρατιδιακή οργάνωση στην Στουτγκάρδη σε «χαώδη κατάσταση». «Εάν αυτά τα σαφώς ανίκανα άτομα αναλάβουν ποτέ ρόλο στην εκτελεστική εξουσία, θα ακολουθούσε χάος στη Γερμανία», προειδοποιεί, ενώ ερμηνεύει την τρέχουσα δημοσκοπική ενίσχυση της AfD κυρίως ως αδυναμία του καθιερωμένου κομματικού συστήματος. «Εάν οι ψηφοφόροι είχαν τη δυνατότητα να γράψουν στο ψηφοδέλτιο "Όχι σε όλους", αυτό θα ψήφιζαν και οι περισσότεροι μέχρι τώρα ψηφοφόροι της AfD», υπογραμμίζει ο κ. Κλος και κλείνει την επιστολή του σημειώνοντας ότι «αυτή η AfD, λόγω των αντιδημοκρατικών εσωτερικών δομών της και της αρνητικής επιλογής των υποψηφίων της, έχει γίνει επικίνδυνη για την ελεύθερη και δημοκρατική μας τάξη».

Η δεύτερη επιστολή υπογράφεται από μέλη δύο περιφερειακών ενώσεων της AfD στη νοτιοδυτική Γερμανία, τα οποία κατηγορούν την κρατιδιακή οργάνωση στη Βάδη-Βυρτεμβέργη για «θεμελιώδη απόκλιση» από τις ίδιες της αρχές του κόμματος. Σύμφωνα με τους ίδιους, να κόμμα που κάποτε έκανε εκστρατεία κατά του «νεοφιλελευθερισμού, της ευνοιοκρατίας και των δομών που προωθούν τη διαφθορά» έχει γίνει ένα «αυταρχικό κόμμα μεγαλοστελεχών» και «αδίστακτη κουλτούρα ατομικού πλουτισμού» και για «ηθική παρακμή», σε ένα σύστημα στο οποίο «τα οφέλη» και η εξασφάλιση θέσεων έχουν γίνει πιο σημαντικά από τη διαφάνεια και την εσωκομματική δημοκρατία».

Η AfD κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια δομή που χαρακτηρίζεται από «κλίκες εξουσίας», «δίκτυα λεηλασίας» και αυξανόμενα «διπλά μέτρα και σταθμά», επισημαίνουν τα μέλη της στην επιστολή τους και ζητούν ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο των ταμείων του κόμματος, σύγκληση έκτακτου συνεδρίου για την ανάδειξη νέας εκτελεστικής επιτροπής και δημιουργία φόρουμ μελών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ