Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ χθες βράδυ και σήμερα ισχυριζόμενο ότι ενεργούσε σε αντίποινα για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το Ισραήλ απορρίπτει τους όρους του Ιράν και θα «συνεχίσει να επιχειρεί» στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς μετά την επανάληψη των απευθείας εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας εδώ και δύο μήνες.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις απειλές του Ιράν. Οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια να συνδέσει τον Λίβανο με το Ιράν με σκοπό να επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπίσει μια πολύ ισχυρή απάντηση», τόνισε ο Κατς σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ χθες βράδυ και σήμερα ισχυριζόμενο ότι ενεργούσε σε αντίποινα για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα κατά του Ιράν.

Ανακοινώνοντας νωρίτερα το μεσημέρι την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, η Τεχεράνη δήλωσε ότι το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ αυστηρότερες ενέργειες» αν συνεχίσει «τις πράξεις επιθετικότητας (...) συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ