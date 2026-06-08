Με μικρή άνοδο έκλεισε το πετρέλαιο παρά το ενδοσυνεδριακό +5%

Τα συμβόλαια εκπλήρωσης Ιουλίου του αμερικανικού WTI έκλεισαν στα 91,30 δολάρια/βαρέλι με άνοδο 0,8%.

Με μικρή άνοδο έκλεισαν την Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με τον «μαύρο χρυσό» ωστόσο να χάνει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που σημείωνε μέσα στην ημέρα, στον απόηχο των διαβεβαιώσεων Ισραήλ και Ιράν για διακοπή των εκατέρωθεν επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν το σαββατοκύριακο και έθεσαν σε δοκιμασία την εκεχειρία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια εκπλήρωσης Ιουλίου του αμερικανικού WTI έκλεισαν στα 91,30 δολάρια/βαρέλι με άνοδο 0,8% αν και ενδοσυνεδριακά έφτασαν ως και το 5%, ενώ τα συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου του ευρωπαϊκού brent ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές με κέρδη 1,3% στα 94,25 δολάρια/βαρέλι.

Νωρίτερα, Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν την παύση των εκατέρωθεν επιθέσεών τους, απευθύνοντας ωστόσο ισχυρές προειδοποιήσεις. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας δήλωσε πως το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων», με τον Μασούντ Πεζεσκιάν να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών.

Από πλευράς τους, το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ. Ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε νωρίτερα ότι είναι προετοιμασμένος για «τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες μάχης» εναντίον του Ιράν και ενδεχομένως για πλήρη επανέναρξη του πολέμου.