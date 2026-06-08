Κόσοβο: Η εκλογική νίκη Κούρτι δεν εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα - Η ΕΕ ζητάει συμβιβασμούς

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά νικητής των εκλογών, ωστόσο δεν θα έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής (7/06) στο Κόσοβο δεν έδωσε καθαρή λύση για να ξεπεραστεί η κρίση και η ακυβερνησία που διαρκεί 16 μήνες. Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά νικητής των εκλογών, ωστόσο δεν θα έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με καταμετρημένο το σύνολο των ψηφοδελτίων -εκτός εκείνων της διασποράς- , το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (LVV) αναδεικνύεται πρώτη δύναμη λαμβάνοντας το 42,9% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου (PDK) με 21,12%, ενώ η Δημοκρατική Ένωση του Κοσόβου (LDK) κατατάσσεται τρίτη με 17,58%. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Συμμαχία για το μέλλον του Κοσόβου (AAK) με 7,16% και ακολουθεί η «Σερβική Λίστα» με 6,17%.

Η κατανομή των εδρών θα γίνει αφού καταμετρηθούν και οι ψήφοι από το εξωτερικό. Τότε θα φανεί αν το κόμμα του Κούρτι θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτοδυναμία σίγουρα δεν θα έχει, ωστόσο, αν καταφέρει να εκλέξει 50 βουλευτές, με την υποστήριξη μειονοτικών βουλευτών θα μπορέσει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Ο σχηματισμός κυβέρνησης σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα, αφού το βασικό θέμα που προκάλεσε την κρίση, η εκλογή προέδρου Δημοκρατίας, παραμένει ανοιχτό.

Ο Κούρτι θα χρειαστεί να κάνει συμβιβασμούς, τους οποίους επίμονα αρνιόταν στο άμεσο παρελθόν, για να βρεθεί προσωπικότητα για την προεδρία της Δημοκρατίας που θα υποστηριχτεί από τα 2/3 του συνόλου των βουλευτών. Η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος συνεχάρη τον ηγέτη του κινήματος «Αυτοδιάθεση», Άλμπιν Κούρτι, για την εκλογική νίκη και κάλεσε «όλες τις πολιτικές δυνάμεις να κάνουν συμβιβασμούς για χάρη της θεσμικής σταθερότητας και της προόδου στην ευρωπαϊκή πορεία».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια Κάγια Κάλας ζήτησε επίσης από τους πολιτικούς ηγέτες «να συνεργαστούν εποικοδομητικά για τον σχηματισμό κυβέρνησης». Διεμήνυσε δε ότι «η πρόοδος στον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας και η ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Σερβία εξακολουθούν να είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο του Κοσόβου στην ευρωπαϊκή του πορεία».

Η Βουλή του Κοσόβου αποτελείται από 120 έδρες εκ των οποίων τις 100 μοιράζονται, ανάλογα με το ποσοστό που έλαβαν στις εκλογές, τα πολιτικά κόμματα ενώ οι 20 ανήκουν στις εθνικές μειονότητες. Η σερβική κοινότητα καταλαμβάνει 10 έδρες και τις υπόλοιπες 10 οι εκπρόσωποι άλλων μειονοτήτων. Κατά την κατανομή των εδρών χρησιμοποιείται το σύστημα της απλής αναλογικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ