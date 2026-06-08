Dassault και Airbus δεν έλυσαν τις διαφορές τους σχετικά με την κατασκευή των μαχητικών FCAS

Το πρόγραμμα «Future Combat Air System» (FCAS), στο οποίο συμμετέχει και η Ισπανία, επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία το 2040.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες Dassault και Airbus που εμπλέκονται στο αξίας πολλών δισεκατομμυρίων πρόγραμμα κατασκευής ενός κοινού μαχητικού αεροσκάφους, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο Γερμανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, που είναι γνωστό ως FCAS (Future Combat Air System), Αεροπορικό Σύστημα Μάχης του Μέλλοντος, θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν ένα σχετικό σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ένα δίκτυο δεδομένων, προσέθεσαν οι πηγές.

Το γραφείο του Μακρόν δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Το πρόγραμμα «Future Combat Air System» (FCAS), στο οποίο συμμετέχει και η Ισπανία, επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία το 2040.

Το σύστημα προοριζόταν να λειτουργεί σε συνδυασμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τελικό στόχο την αντικατάσταση των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter της Γερμανίας και Rafale της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ