Βουλή-ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άρση της ασυλίας του ζήτησε ο πρώην ΥΠΑΑΤ Κ. Τσιάρας

Στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των 13 βουλευτών της ΝΔ άρχισε η συζήτηση για την άρση ασυλίας τους σχετικά με τις δύο δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή για παρεμβάσεις τους στη χορήγηση επιδοτήσεων σε παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 2021.

Πρώτος, τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας για τον οποίο συζητείται η άρση ή μη της άρσης της ασυλίας του προκειμένου να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη η διάπραξη του τυχόν αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή και αφορά συνολικά 11 βουλευτές της ΝΔ.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» τόνισε ο κ. Τσιάρας απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων. Ο βουλευτής ανέφερε ότι «υπηρετώ το κοινοβούλιο επί 23 χρόνια και δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε αυτή την θέση αιτούμενος την άρση ασυλίας μου».

Επί της ουσίας όσων του καταλογίζονται στη δικογραφία για τη συζήτηση που είχε ο συνεργάτης γραφείου του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «η Καρδίτσα το 2020 βίωσε ένα αδιανόητο καιρικό φαινόμενο τον "Ιανό" με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ολική ανατροπή στο τοπίο. Άνθρωποι κληθήκαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν δει και αντιμετωπίσει. Σε μια τέτοια περίπτωση αγρότης- γεωργός του νομού προσέρχεται σε συνεργάτη του γραφείου μου και αναρωτιέται εάν με όλα αυτά που συνέβησαν μπορεί να του κοστίσουν το "πρασίνισμα"» σημειώνοντας ότι «μόνο όσοι ξέρουν τι είναι το πρασίνισμα και πόσο ξεχωριστεί ή εξειδικευμένη γνώση χρειάζεται για να κατανοήσει κάνεις τα πραγματικά γεγονότα, μπορεί να καταλάβει και τη συγκεκριμένη αγωνία του αγρότη».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «ο διάλογος που είχε ο συνεργάτης μου με τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα είναι ένας διάλογος όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα εμφορείται από ευγένεια, δεν υπάρχει φορτικότητα αντίθετα υπάρχει αγωνία για ποια λύση μπορεί να υπάρξει για το συγκεκριμένο ζήτημα» και πρόσθεσε ότι η επιδότηση που δικαιούνταν να λάβει ο συγκεκριμένος αγρότης ήταν συνολικά 2.970 ευρώ και δεν έχουν καμία σχέση με τα 22.200 ευρώ που αναφέρονται στη δικογραφία, γιατί όποιος γνωρίζει τη διαδικασία των επιδοτήσεων και δη των ενισχύσεων του "πρασινίσματος" γνωρίζει ότι είναι μια αυτοτελής επιδότηση που δεν συγχέεται με οποιαδήποτε άλλη».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «όλα αυτά τα πραγματικά γεγονότα θα αποδειχθούν μέσα από την ίδια την δικαστική διερεύνηση».

Απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων, ο κ. Τσιάρας μεταξύ άλλων αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλώς να παρατηρεί τα γεγονότα; Να διαμεσολαβεί για κάποια συμφέροντα; Ή να λειτουργεί ενεργά σε ζητήματα που προφανώς αφορούν την τοπική του κοινωνία αλλά ακόμα και συγκριμένους πολίτες;». «Δεν μπορεί» είπε «ο βουλευτής να είναι απαθής σε τέτοιες περιπτώσεις και να αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται σε μια τέτοια ειδικά περίοδο». Δήλωσε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ως υπουργός Δικαιοσύνης την συνέστησε νομοθετικά.