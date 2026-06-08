ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο προσωρινά κρατούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 14 κατηγορούμενοι.

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί οι απολογίες ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή των 12 κατηγορουμένων από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για εγκληματική οργάνωση που της αποδίδεται η είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2019-2024.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες πέντε κατηγορουμένων, εκ των οποίων οι δύο θα οδηγηθούν στην φυλακή. Με απόφαση τους Ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενους έναν υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και έναν παραγωγό .

Για τους άλλους τρεις, που απολογήθηκαν, η απόφαση των δικαστικών αρχών είναι να αφεθούν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται με τις εξηγήσεις που δίνουν οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι. Τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή είναι ο, κατά την δικογραφία, αρχηγός της ομάδας.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 14 κατηγορούμενοι. Οι δύο από αυτούς, γονείς του φερόμενου αρχηγού, λόγω ηλικίας, απολογήθηκαν την ίδια μέρα ενώπιον του Ανακριτή .

Οι δύο ηλικιωμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ