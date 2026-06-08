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Αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

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Αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν
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Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN 72) έπληξε το μηχανοστάσιο του M/T Marivex.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» σήμερα στον Κόλπο του Ομάν το υπό σημαία Παλάου πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Marivex, κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN 72) έπληξε το μηχανοστάσιο του M/T Marivex, αχρηστεύοντας το σύστημα πλοήγησης, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς να αναφέρει τα αίτια, υπογραμμίζοντας πως οι 24 ναυτικοί από την Ινδία που επέβαιναν στο M/T Marivex είναι ασφαλείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
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