Επιφυλακτικότητα στην Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

Ράλι 10% για την Micron Technology, στο +11% η Intel.

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριιότεροι κλάδοι στην Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να ανακάμπτει από τις απώλειες της Παρασκευής, τη στιγμή που οι επενδυτές προσπαθούν να αποκωδικοποίησουν τα μηνύματα από τη Μέση Ανατολή, μετά την παρολίγο νέα ανάφλεξη το σαββατοκύριακο.

Πιο ανβαλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 80 μονάδων ή 0,16% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 50.786 μονάδων, ενώ στον αντίποδα ο διειρυμένος S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,30% στις 7.405 μονάδες. Καλύτερη εικόνα για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος πρόσθεσε 0,86% για να διαμορφωθεί στις 25.929 μονάδες.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ράλι περίπου 10% σημείωσε ο τίτλος της Micron Technology, διαγράφοντας τις περισσότερες απώλειες από την Παρασκευή, ημέρα γενικευμένου sell off για τον τεχνολογικό δείκτη, ο οποίος κατέγραψε την χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025.

Ισχυρά κέρδη και για την Intel, με την μετοχή να κλείνει με άνοδο 11% μετά τα δημοσιεύματα ότι η Google έχει παραγγείλει πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία με ορίζοντα παράδοσης το 2028.

Στα της Μέσης Ανατολής, Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν την παύση των εκατέρωθεν επιθέσεών τους, απευθύνοντας ωστόσο ισχυρές προειδοποιήσεις. Ειδικότερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στον Λίβανο.

Από πλευράς τους, το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ. Ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε νωρίτερα ότι είναι προετοιμασμένος για «τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες μάχης» εναντίον του Ιράν και ενδεχομένως για πλήρη επανέναρξη του πολέμου. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να γίνεται θύμα της δικής της επιτυχίας», δήλωσε η Callie Cox, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Ritholtz Wealth Management. «Η αγορά εργασίας έχει ανακάμψει, ωστόσο η απειλή του επίμονα υψηλού πληθωρισμού φαίνεται να είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν όλοι» επισήμανε.

«Η ανάπτυξη και το momentum έχουν ξεπεράσει σχεδόν τα πάντα από τα χαμηλά του Μαρτίου», πρόσθεσε. «Αυτό δεν είναι κάτι που θα περίμενε κανείς σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού, και αυτές οι στρατηγικές μπορεί να είναι ευάλωτες στην απογοήτευση εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν αυξημένες» τόνισε.

Σημειώνεται πως το βλέμμα στρέφεται στην Παρασκευή και σε δύο γεγονότα που θα μονοπωλήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς πέραν των στοιχείων για τον πληθωρισμό στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη, η αγορά αναμένει την IPO της SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία στοχεύει σε άντλησης περίπου 75 δισ. δολ., στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της ιστορίας.