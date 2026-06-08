Bank of America: Πολλά τα «καμπανάκια» για τις αμερικανικές μετοχές - «Κατοχυρώστε κέρδη»

Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, καθώς ολοένα και περισσότερα «σήματα bear market» δείχνουν ότι η αγορά πλησιάζει στο υψηλότερο σημείο της, σύμφωνα με την Bank of America Securities.

Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, καθώς ολοένα και περισσότερα «σήματα bear market» δείχνουν ότι η αγορά πλησιάζει στο υψηλότερο σημείο της, σύμφωνα με την Bank of America Securities.

«Υπάρχουν υπερβολικά πολλές προειδοποιητικές ενδείξεις», αναφέρουν σε σημείωμά τους με ημερομηνία 5 Ιουνίου οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας με επικεφαλής τη Savita Subramanian. Η σύστασή τους προς τους επενδυτές είναι σαφής: «Κατοχυρώστε κέρδη».

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το τελευταίο διάστημα περίπου το 70% των δεικτών που ιστορικά προειδοποιούν για την εμφάνιση bear market έχει ενεργοποιηθεί.

Παράλληλα, ο δείκτης S&P 500 εμφανίζεται «στατιστικά ακριβός» βάσει 17 από τα 20 κριτήρια αποτίμησης που εξετάζει η Bank of America. Όπως σημειώνει η Subramanian, σε οκτώ από αυτά τα κριτήρια ο δείκτης διαπραγματεύεται σε επίπεδα ακόμη υψηλότερα από εκείνα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της φούσκας των τεχνολογικών μετοχών στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Οι δείκτες

Στα κριτήρια που εξετάζει η Bank of America περιλαμβάνονται δείκτες όπως η καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A), καθώς και οι ενδείξεις πιστωτικής πίεσης. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη δείκτες που αποτυπώνουν τη σύσφιξη των χρηματοδοτικών συνθηκών, όπως η έρευνα που διεξάγει η Federal Reserve με τη συμμετοχή στελεχών του τομέα τραπεζικών δανείων.

Η τελευταία έκδοση της έρευνας, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, έδειξε ότι η ζήτηση από τους καταναλωτές συνέχισε να εξασθενεί.

Επιπλέον, οι μετοχές με υψηλό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) υπεραπέδιδαν σημαντικά έναντι των μετοχών με χαμηλότερες αποτιμήσεις. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Bank of America, αυτό αποτελεί ένδειξη υπερβολικής κερδοσκοπίας, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά σε ακριβές μετοχές με την προσδοκία ακόμη μεγαλύτερων αποδόσεων.

Στον τεχνολογικό κλάδο, η απόσταση μεταξύ του 20% των μετοχών με τις καλύτερες επιδόσεις και του 20% με τις χειρότερες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2000, σύμφωνα με τη Subramanian. Η ίδια πρόσθεσε ότι η ισχυρή πορεία του δείκτη S&P 500 έχει «καλύψει το εσωτερικό δράμα» της αγοράς. Παρότι ο δείκτης συνολικά εμφανίζεται ισχυρός, οι επιδόσεις των επιμέρους μετοχών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.

Ειδικότερα, η διαφορά στις αποδόσεις μεταξύ του κορυφαίου 10% και του κατώτερου 10% των μετοχών του S&P 500 κατά το τελευταίο τρίμηνο εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο της μεταπανδημικής περιόδου. Η ανάλυση της Bank of America βασίζεται σε στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από το 1986 έως και τον Μάιο του 2026.

Με άλλα λόγια, ένα σχετικά μικρό τμήμα μετοχών είναι αυτό που στηρίζει την άνοδο της αγοράς, ενώ πολλές άλλες υποαποδίδουν, γεγονός που οι αναλυτές θεωρούν πιθανό σημάδι αυξημένης ευπάθειας της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ορισμένα από τα θεμελιώδη μεγέθη των τεχνολογικών μετοχών παραμένουν υγιή, όπως το επίπεδο δανεισμού, οι αποτιμήσεις και η ένταση κεφαλαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την Bank of America, οι περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη ανάλυση που είχε δημοσιευθεί τον Νοέμβριο.

Όπως επισημαίνει η Savita Subramanian, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η μετατροπή των κερδών σε ταμειακές ροές έχει ουσιαστικά σταματήσει να βελτιώνεται, ενώ η προσφορά τόσο εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας όσο και νέων μετοχών έχει αυξηθεί.

Παράλληλα, οι επαναγορές ιδίων μετοχών, ως ποσοστό της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας των εταιρειών, έχουν επιβραδυνθεί, αφαιρώντας έναν σημαντικό παράγοντα στήριξης των τιμών των μετοχών.

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που επενδύουν μαζικά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων (οι λεγόμενοι hyperscalers) αυξάνουν θεαματικά τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Bank of America, οι δαπάνες αυτές αναμένεται να φτάσουν σχεδόν το 100% των λειτουργικών ταμειακών ροών τους έως το τέλος του έτους, από περίπου 40% το 2023.

Με άλλα λόγια, οι τεχνολογικοί κολοσσοί διοχετεύουν πλέον σχεδόν όλα τα μετρητά που παράγουν σε επενδύσεις για υποδομές AI, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες ότι η τρέχουσα επενδυτική «κούρσα» μπορεί να έχει φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα.

«Οι ακραίες κινήσεις των τιμών ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη αυξανόμενης αστάθειας», προειδοποίησε η Subramanian.

Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες σε επιμέρους μετοχές. «Βλέπουμε επενδυτικές ευκαιρίες σε μετοχές του S&P 500, αλλά όχι στον ίδιο τον δείκτη ως σύνολο, σταθμισμένο με βάση τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών που τον απαρτίζουν», ανέφερε.