Μεικτή εικόνα στα ευρωπαϊκά ταμπλό

Μικρά πρόσημα επικράτησαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600 να κλείνει με οριακή απώλεια 0,1%.

Μικρά πρόσημα επικράτησαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600 να κλείνει με οριακή απώλεια 0,1%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έκλεισε στο -0,47% στις 24.641 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,05% στις 10.373 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,23%, στις 8.199 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,63% στις 50.208 μονάδες ενώ ο IBEX 35 έχασε 0,66% στις 18.223 μονάδες.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν οι κλάδοι χημικών και κατασκευών, καταγράφοντας πτώση 1,44% και 1,4% αντίστοιχα.

Οι μετοχές πήραν λίγο τα πάντω τους, μετά την ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν για παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεών τους κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, στο επενδυτικό μικροσκόπιο εισήλθε και η πρόταση εξαγοράς 30,6 δισ. ευρώ για τη Monte dei Paschi από Intesa Sanpaolo.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στον Λίβανο.

Από πλευράς τους, το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ. Ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε νωρίτερα ότι είναι προετοιμασμένος για «τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες μάχης» εναντίον του Ιράν και ενδεχομένως για πλήρη επανέναρξη του πολέμου.