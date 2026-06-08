Ουκρανία: Ποινή φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς στον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Βσέβολοντ Κνιάζιεφ είχε κατηγορηθεί πως το 2023 έλαβε 2,7 εκατομμύρια δολάρια ως αντάλλαγμα για δικαστική απόφαση.

Ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουκρανίας θα εκτίσει ποινή φυλάκισης πέντε ετών, στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την εμπλοκή του σε υπόθεση διαφθοράς, όπως δήλωσαν σήμερα αρμόδιοι εισαγγελείς.

Ο Βσέβολοντ Κνιάζιεφ είχε κατηγορηθεί πως το 2023 έλαβε 2,7 εκατομμύρια δολάρια ως αντάλλαγμα για δικαστική απόφαση – μια υπόθεση που θεωρείται ως κρίσιμη δοκιμασία της εκστρατείας του Κιέβου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία παρακολουθείται στενά από τους ξένους εταίρους.

Η αντιμετώπιση της βαθιά ριζωμένης διαφθοράς είναι κρίσιμη για την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει οικονομική στήριξη και να προχωρήσει προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζοντας παράλληλα τον πόλεμο με τη Ρωσία που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Κνιάζιεφ, ο οποίος είχε αρχικά αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία, συμφώνησε στο πλαίσιο συμβιβασμού να καταθέσει εναντίον άλλων κατηγορουμένων, σύμφωνα με εισαγγελείς. Δεν τον κατονόμασαν, όπως προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία.

Βάσει τη αναφερθείσας συμφωνίας, οι ουκρανικές αρχές θα κατασχέσουν δύο ακίνητα και περισσότερα από 200.000 δολάρια. Ο Κνιάζιεφ οφείλει επίσης να προχωρήσει σε δωρεά 1,1 εκατ. δολαρίων προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με τον Βσέβολοντ Κνιάζιεφ για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ