Έρχεται το «ισχυρότερο Ελ Νίνιο που έχει καταγραφεί ποτέ»: Πώς θα επηρεάσει τον καιρό στην Ελλάδα

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Οι επιστήμονες και ο ΟΗΕ μάλιστα, τονίζουν ότι ενδέχεται να είναι και το πιο ισχυρό «Ελ Νίνιο» που έχει καταγραφεί.

Bρισκόμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και ήδη πρωτοφανείς θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν μάλιστα, για την έλευση του φαινομένου «Ελ Νίνιο».

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, με βάση την ενημέρωση από το ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, προειδοποιεί για «Super El Nino».

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι:

τους επόμενους μήνες είναι σχεδόν βέβαιη η κλιματική αναστάτωση σε πολλές περιοχές του Ν. Ημισφαιρίου της Γης και

κατά πάσα πιθανότητα η μέση θερμοκρασία του πλανήτη στη διάρκεια του 2026 θα είναι υψηλή.

Οι επιστήμονες και ο ΟΗΕ μάλιστα, τονίζουν ότι ενδέχεται να είναι και το πιο ισχυρό «Ελ Νίνιο» που έχει καταγραφεί.