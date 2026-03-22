Τελεσίγραφο Τραμπ για Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν απειλεί με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιτεθεί σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς του Ιράν εάν η χώρα δεν ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το Σάββατο ότι θα «πλήξει και θα αφανίσει» τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», εάν δεν ανοίξει τα στενά εντός 48 ωρών.

Σε απάντηση, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν σήμερα με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν

«Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Κατά την 23η ημέρα του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι επιθέσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το Ιράν έπληξε δύο φορές χθες Σάββατο το νότιο Ισραήλ προκαλώντας ζημιές και πολλούς τραυματίες. Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο κατοικημένη περιοχή στη Ντιμόνα, μια πόλη όπου βρίσκεται στρατηγικό κέντρο πυρηνικής έρευνας στην έρημο Νεγκέβ, σε αντίποινα για το πλήγμα του Ισραήλ εναντίον μιας από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Το δεύτερο εξαπολύθηκε εναντίον της πόλης Αράντ και προκάλεσε τον τραυματισμό 84 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 10 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε.

Πύραυλοι εναντίον του Ριάντ

Στο μεταξύ συνεχίζονται τα ιρανικά αντίποινα εναντίον των χωρών του Κόλπου, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό υδρογονανθράκων.

Σήμερα τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο την περιοχή του Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο ένας αναχαιτίστηκε και δύο προσγειώθηκαν σε μη κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ανέφερε επίσης, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, την καταστροφή αρκετών drones.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης ότι αντιδρούν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.

Ο ντε φάκτο αποκλεισμός του Στενού του Χορμούζ από την Τεχεράνη, μιας κρίσιμης εμπορικής οδού, έχει προκαλέσει αλματώδη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία.

Εξάλλου «άγνωστο βλήμα» εξερράγη σήμερα κοντά σε ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε στον Κόλπο βόρεια της πόλης Σάρτζα των Εμιράτων, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Περίπου είκοσι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, δήλωσαν ότι είναι «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται για το άνοιγμα του Στενού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ