Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί επίθεση εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει διαρροή ραδιενεργού υλικού και οι κάτοικοι της περιοχής δεν κινδυνεύουν.

«Η ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από το Ιράν ότι ο πυρηνικός σταθμός της Νατάνζ δέχτηκε επίθεση σήμερα. Δεν αναφέρθηκε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας εκτός του χώρου», ανέφερε ο Οργανισμός σε ανάρτηση στο X.

Ο διευθυντής του Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε «την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος».

The IAEA has been informed by Iran that the Natanz nuclear site was attacked today. No increase in off-site radiation levels reported. IAEA is looking into the report.

IAEA Director General @rafaelmgrossi reiterates call for military restraint to avoid any risk of a nuclear… pic.twitter.com/jDCWYbOwao — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026

Στόχος ιρανικών πυραύλων η βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr επιβεβαίωσε δημοσίευμα της WSJ πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, νησί στον Ινδικό Ωκεανό. Το Mehr τόνισε ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε πύραυλο για να αναχαιτίσει τον δεύτερο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Το Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, βρετανικό έδαφος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν». Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας βάση για τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ