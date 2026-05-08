Ιράν: Πιθανή πετρελαιοκηλίδα κοντά στο νησί Χαργκ

Μια πιθανή πετρελαιοκηλίδα που καλύπτει έκταση δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων στη θάλασσα, κοντά στο νησί Χαργκ, τον βασικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, εντοπίστηκε χάρη σε δορυφορικές φωτογραφίες αυτήν την εβδομάδα.

Η πετρελαιοκηλίδα —που εμφανίζεται στις εικόνες με γκριζόλευκο χρώμα— καλύπτει τα νερά στα δυτικά του νησιού, το οποίο έχει μήκος 8 χιλιομέτρων, δείχνουν οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο διάστημα 6-8 Μαΐου από τους δορυφόρους Sentinel-1, Sentinel-2 και Sentinel-3 του προγράμματος Copernicus.

«Η κηλίδα εκ πρώτης όψεως φαίνεται συμβατή με πετρέλαιο», δήλωσε ο Λίον Μόρλαντ, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος, ο οποίος εκτίμησε ότι καλύπτει μια έκταση περίπου 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο Λουί Γκοντάρ, συνιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Data Desk, που επικεντρώνεται στο κλίμα και τη διακίνηση εμπορευμάτων, συμφώνησε ότι οι εικόνες πιθανότατα δείχνουν μια πετρελαιοκηλίδα, η οποία, όπως είπε, είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν πριν από 70 ημέρες.

Ο στρατός των ΗΠΑ και η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των εικόνων.

Η αιτία της πιθανής διαρροής είναι προς το παρόν άγνωστη, πρόσθεσε ο Μόρλαντ, σημειώνοντας ότι οι εικόνες από τις 8 Μαΐου δεν έδειξαν να υπάρχουν άλλες διαρροές.

Το νησί Χαργκ, όπου οι δυνάμεις των ΗΠΑ δήλωσαν ότι είχαν καταστρέψει στρατιωτικούς στόχους νωρίτερα στον πόλεμο, είναι ο κόμβος για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, μεγάλο μέρος των οποίων προορίζεται για την Κίνα. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποκλείει τα λιμάνια του Ιράν σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τα δεξαμενόπλοια της Τεχεράνης να εισέρχονται και να εξέρχονται, ενώ αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις συγκρούονται στον Κόλπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ