«Κόβει» 1.100 θέσεις εργασίας λόγω AI η Cloudflare - «Boυτιά» 20% της μετοχής

Βαριές απώλειες που ξεπερνά το 20% σημειώνει η μετοχή της Cloudflare, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

Βαριές απώλειες που ξεπερνά το 20% σημειώνει η μετοχή της Cloudflare, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα έκανε γνωστό ότι θα απολύσει πάνω από 1000 εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 25 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 639,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet ανέμεναν κέρδη 23 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 621 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για το δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη θα είναι 27 σεντς ανά μετοχή, εκτίμηση που είναι σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η εταιρεία προβλέπει ότι τα έσοδα για το τρίμηνο θα κυμανθούν μεταξύ 664 εκατ. δολ. και 665 εκατ. δολ., κάτι που είναι λίγο πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 663 εκατ. δολ..

Η Cloudflare αναμένει επίσης ότι τα κέρδη για το οικονομικό έτος 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 1,19 και 1,20 δολαρίων ανά μετοχή με έσοδα περίπου 2,81 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές εκτιμούν 1,12 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 2,79 δισ. δολ.

Η μετοχή της Cloudflare ενισχύεται 30% φέτος.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει σε περικοπές περίπου 1.100 θέσεων εργασίας.

«Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από την Cloudflare έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 600% μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες», ανέφερε η εταιρεία σε email προς τους υπαλλήλους της την Πέμπτη. Το email συνέχιζε λέγοντας ότι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η εταιρεία πρέπει να ενισχύσει την αξία που προσφέρει στους πελάτες της και να τιμήσει την αποστολή της να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου Διαδικτύου για όλους, παντού.

Οι απολύσεις στον τεχνολογικό κλάδο αυξάνονται φέτος. Σύμφωνα με το Layoffs.fyi, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί τις απολύσεις στον τεχνολογικό τομέα, 98.689 εργαζόμενοι στον τεχνολογικό τομέα απολύθηκαν το 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από τις μισές από τις 124.201 συνολικές απολύσεις στον τεχνολογικό τομέα που ανέφερε ο ιστότοπος το 2025.

«Η αναδιάρθρωση θα πρέπει να προσφέρει έναν ούριο άνεμο στα περιθώρια κέρδους χωρίς να θυσιάσει την ανάπτυξη», δήλωσε ο αναλυτής της BTIG, Gray Powell, σε ερευνητικό σημείωμα. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Buy και την τιμή-στόχο των 243 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δείχνει «σαφείς ενδείξεις ζήτησης που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη».