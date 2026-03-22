Φρουροί της Επανάστασης σε Τραμπ: «Πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές»

Φρουροί της Επανάστασης σε Τραμπ: «Πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές»
Οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι εταιρείες με αμερικανική συμμετοχή θα «καταστραφούν πλήρως» εάν στοχοποιηθούν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν θα κλείσει οριστικά το στρατηγικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ εάν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του και στοχοποιήσει ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ανέφεραν σε δήλωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ απείλησε να «εξαφανίσει» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε 48 ώρες, υποδηλώνοντας σημαντική κλιμάκωση, μία μόλις μέρα μετά αφότου δήλωσε ότι εξετάζει «σταδιακή αποκλιμάκωση του πολέμου», που βρίσκεται στην τέταρτη εβδομάδα του.

Οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι οι εταιρείες με αμερικανική συμμετοχή θα «καταστραφούν πλήρως» εάν στοχοποιηθούν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ ενεργειακές υποδομές σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στις 26 Μαρτίου η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού - Συνετή αύξηση εισηγείται η Νίκη Κεραμέως

«Δια χειρός» ΤΕΡΝΑ το οικιστικό project «Park Rise» της Lamda στο Ελληνικό

Τράπεζα που δάνειζε χρήματα σε πάπες και αυτοκράτορες βγαίνει προς πώληση

