Παπαθανάσης: Υποβλήθηκε στην Κομισιόν η πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ποιες δράσεις ενισχύονται. Όλα όσα αναφέρει η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Υποβλήθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», στο πλαίσιο της τελικής φάσης υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κλείσιμο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Βασικός σκοπός της αναθεώρησης είναι η οριστικοποίηση των οροσήμων του ελληνικού Σχεδίου, με γνώμονα τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η πρόταση περιλαμβάνει προσαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα πρόοδο υλοποίησης των έργων και των οροσήμων και στοχευμένες ανακατανομές πόρων χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή του συνολικού χρηματοδοτικού πλαισίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύονται δράσεις με προστιθέμενη αξία όπως:

  1. η ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) με νέο φορητό εξοπλισμό τηλεϊατρικής
  2. η επέκταση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα
  3. η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Περιφέρεια Αττικής
  4. η συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034
  5. η επέκταση του προγράμματος μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς

Η πρόταση αναθεώρησης τίθεται στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η τελική έγκριση της αναμένεται από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).

Νίκος Παπαθανάσης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
Σχέδιο Ελλάδα 2.0
Ταμείο Ανάκαμψης
