Η Angelini Pharma εξαγοράζει την Catalyst για 3,5 δισ. ευρώ

Οριστική συμφωνία υπέγραψε η Angelini Pharma για να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Catalyst που βρίσκονται σε κυκλοφορία έναντι τιμήματος 31,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας τη συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου σε περίπου 4,1 δισ. δολάρια (3,5 δισ. ευρώ), που αντιστοιχεί σε προσαύξηση 21% σε σχέση με την ανεπηρέαστη τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 22 Απριλίου 2026 — την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την εμφάνιση ενδείξεων στην αγορά ότι η συναλλαγή είχε καταστεί δημόσια γνωστή — καθώς και σε προσαύξηση 28% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη ως προς τον όγκο τιμή των τελευταίων 30 ημερών έως την εν λόγω ημερομηνία.

Η συναλλαγή έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026. Η εξαγορά αυτή σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου Angelini, ενός ομίλου με ιστορία άνω των 100 ετών, υπό την προεδρία της Thea Paola Angelini, μέλους τέταρτης γενιάς της οικογένειας Angelini, και υπό την ηγεσία του Sergio Marullo di Condojanni, Διευθύνοντος Συμβούλου της Angelini Pharma.

«Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των κεφαλαίων της Blackstone και επιλεγμένων διεθνών εταίρων και θα χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της BNP Paribas, η οποία ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής (Sole Global Coordinator) και Ανάδοχος (Underwriter) της χρηματοδότησης. Η Catalyst, η οποία ιδρύθηκε το 2002 και είναι εισηγμένη στον Nasdaq από το 2006, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που εστιάζουν στη θεραπεία σπάνιων νευρομυϊκών και νευρολογικών παθήσεων: το Αmifampridin, η μόνη τεκμηριωμένη θεραπεία που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για το μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton (LEMS) σε ασθενείς ηλικίας έξι ετών και άνω, το Vamorolone, ένα νέο κορτικοστεροειδές που εγκρίθηκε από τον FDA το 2023 για τη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας Duchenne (DMD) σε ασθενείς ηλικίας 2 ετών και άνω, και το Perampanel, ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο που έχει εγκριθεί για τη συμπληρωματική θεραπεία των εστιακών και των πρωτοπαθών γενικευμένων τονικοκλονικών κρίσεων, τα δικαιώματα του οποίου στις ΗΠΑ αποκτήθηκαν από την Eisai το 2023» τονίζεται.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Angelini Pharma σκοπεύει να ενσωματώσει το χαρτοφυλάκιο και την ισχυρή εμπορική υποδομή της Catalyst με τη δική της τεχνογνωσία και τα δικά της προϊόντα στον τομέα της υγείας του εγκεφάλου, με στόχο την ανάπτυξη μιας θεραπευτικής πλατφόρμας νέας γενιάς στον τομέα των Σπάνιων Παθήσεων. Αυτή η συναλλαγή ενισχύει τη δέσμευση που έχει αναπτύξει η Angelini Pharma τα τελευταία χρόνια μέσω προϊόντων όπως το Cenobamate και επιστημονικών συνεργασιών υψηλού προφίλ. Το χαρτοφυλάκιο της Catalyst αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, αυξάνοντας την παρουσία της στις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης στρατηγικής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της βορειοαμερικανικής αγοράς, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ενισχύει τις βασικές της δραστηριότητες στην Ευρώπη. Η συνεχιζόμενη βιομηχανική παρουσία της Angelini Pharma στην Ιταλία θα παραμείνει στρατηγικό πλεονέκτημα ως πολύτιμο παραγωγικό και επιστημονικό κέντρο στο πλαίσιο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της συγχωνευμένης εταιρείας.

Ο Sergio Marullo di Condojanni, Διευθύνων Σύμβουλος της Angelini Pharma, δήλωσε: «Πριν από πέντε χρόνια, ξεκινήσαμε έναν ριζικό μετασχηματισμό της Angelini Pharma – οργανωτικό, επιστημονικό και στρατηγικό – με τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε μια εταιρεία ικανή να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο παγκόσμιο επίπεδο. Αφενός, συνεχίσαμε να επενδύουμε στο παραδοσιακό μας χαρτοφυλάκιο· αφετέρου, επιλέξαμε να εστιάσουμε στις διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, με στόχο την αντιμετώπιση μιας ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης που, δυστυχώς, αυξάνεται σημαντικά. Επενδύσαμε στην καινοτομία μέσω της ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου υψηλής αξίας, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με κορυφαίους εταίρους, όπως η Blackstone Life Sciences στην GRIN Therapeutics. Σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα με την εξαγορά της Catalyst Pharmaceuticals που θα εδραιώσει την Angelini Pharma ως έναν ουσιαστικό παγκόσμιο παίκτη στον τομέα των νευρολογικών Σπάνιων Παθήσεων. Η είσοδος στην αγορά των ΗΠΑ θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε την κλίμακα και τις ικανότητες που απαιτούνται για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι. Η φροντίδα των ασθενών παραμένει στο επίκεντρο του οράματός μας. Συνεχίζουμε να κοιτάζουμε μπροστά με αποφασιστικότητα, μια σαφή στρατηγική και την επιθυμία να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε περήφανοι για μια συμφωνία που καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, τον δυναμισμό της ιταλικής φαρμακευτικής βιομηχανίας».

Ο Rich Daly, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Catalyst, δήλωσε: «Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή που σηματοδοτεί μια νέα φάση εξέλιξης για την Catalyst, την ομάδα μας και τους ασθενείς που εξυπηρετούμε. Συνδυάζοντας τις μοναδικές μας δυνατότητες στον τομέα των σπάνιων παθήσεων με την αποδεδειγμένη παγκόσμια εμβέλεια της Angelini, θα δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη και ανθεκτική πλατφόρμα για τις σπάνιες παθήσεις, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε να διευρύνουμε την πρόσβαση σε θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών σε όλο τον κόσμο. Για τους μετόχους, αυτή η συναλλαγή προσφέρει άμεση και βέβαιη ταμειακή αξία μέσω μιας ελκυστικής πριμοδότησης. Είμαστε περήφανοι για τα ισχυρά θεμέλια που έχει δημιουργήσει η ομάδα μας και είμαστε βέβαιοι ότι, μαζί με την Angelini, μπορούμε να ενισχύσουμε την υποστήριξη των ασθενών, να επιταχύνουμε την καινοτομία και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Όροι συναλλαγής

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, μια θυγατρική της Angelini Pharma θα συγχωνευθεί με την Catalyst και, μετά τη συγχώνευση, η Catalyst θα συνεχίσει να υφίσταται ως θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Angelini Pharma. Η Angelini Pharma αναμένει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με συνδυασμό μετρητών και δανεισμού. Η εξαγορά δεν υπόκειται σε κανέναν όρο χρηματοδότησης.

Η συμφωνία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναμένουν να ολοκληρώσουν την εξαγορά το τρίτο τρίμηνο του 2026, με την επιφύλαξη της έγκρισης από τους μετόχους της Catalyst, της λήψης των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και της εκπλήρωσης άλλων συνήθων όρων. Λόγω της εκκρεμότητας της συναλλαγής, η ετήσια συνέλευση των μετόχων της Catalyst για το 2026 θα ανασταλεί.

Επίλυση της εκκρεμούς δικαστικής διαφοράς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιoκτησίας του Amifampridine στις ΗΠΑ

Ξεχωριστά, η Catalyst ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επιλύσει τη δικαστική διαμάχη για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που άσκησε ως απάντηση σε μια συνοπτική αίτηση για νέο φάρμακο που κατατέθηκε για λογαριασμό της Hetero USA, Inc, (μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη που είναι διάδικοι στη δικαστική διαμάχη, «Hetero») με την οποία ζητούσε έγκριση για τη διάθεση στην αγορά μιας γενόσημης έκδοσης των δισκίων Amifampridine των 10 mg πριν από τη λήξη των σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Catalyst. Στο πλαίσιο της επίλυσης της δικαστικής διαφοράς για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η Catalyst και ο δικαιοπάροχός της, η SERB S.A., έχουν συνάψει συμφωνία διακανονισμού με τη Hetero.

Όπως απαιτείται από τον νόμο, οι εταιρείες θα υποβάλουν την εμπιστευτική συμφωνία διακανονισμού στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για έλεγχο. Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα μέρη θα τερματίσουν όλες τις εν εξελίξει δικαστικές διαμάχες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας μεταξύ της Catalyst/SERB και της Hetero σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το Amifampridine που εκκρεμούν στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ. Ο εν λόγω διακανονισμός επιλύει όλες τις εκκρεμείς δικαστικές διαφορές για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με το Amifampridine.

Σύμβουλοι

Η Centerview Partners ενεργεί ως κύριος οικονομικός σύμβουλος, η BNP Paribas και η Morgan Stanley & Co. International plc. ενεργούν ως από κοινού σύμβουλοι της Angelini Pharma σε σχέση με την εξαγορά και η Hogan Lovells και η Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici Studio Legale ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Angelini Pharma. Η BNP Paribas ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής και αναδόχος για τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού της Angelini Pharma. Η J.P. Morgan Securities LLC ενεργεί ως μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της Catalyst και οι Kirkland & Ellis LLP και Akerman LLP ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Catalyst.