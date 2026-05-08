Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν δύο ιρανικά τάνκερ που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι "εξουδετέρωσε" βάλλοντας εναντίον τους, δύο πλοία που έφεραν σημαία Ιράν, τα οποία προσπαθούσαν να φθάσουν σε ιρανικό λιμάνι στο Κόλπο του Ομάν "κατά παράβαση του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού".

Αμερικανικό αεροσκάφος «εξουδετέρωσε τα δύο πετρελαιοφόρα βάλλοντας με πυρομαχικά ακριβείας στα φουγάρα τους» εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο Ιράν, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ η αμερικανική διοίκηση για την περιοχή (Centcom).

«Σποραδικές συγκρούσεις» αναφέρει το Ιράν

Στην άλλη πλευρά, ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι «σποραδικές συγκρούσεις» διεξάγονται μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει επισήμως.

«Εδώ και μια ώρα, σποραδικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, έπειτα από προηγούμενες ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

Ρούμπιο: Απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα Στενά

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι "απαράδεκτο" το Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

"Το Ιράν ισχυρίζεται τώρα ότι αυτή η διεθνής θαλάσσια οδός του ανήκει και ότι έχει το δικαίωμα να τη ελέγχει. Αυτή είναι μια απαράδεκτη κατάσταση που προσπαθούν να καταστήσουν κανονική", δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Ρώμη.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολίαζε μια πληροφορία, σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη συγκρότησε μια ειδική αρχή αρμόδια να εγκρίνει τις διελεύσεις μέσω αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ντε φάκτο αποκλείσει από τότε που άρχισαν τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

"Τι είναι έτοιμος να κάνει ο κόσμος για αυτό το θέμα; Θα δεχτεί ο κόσμος το Ιράν να ελέγχει στο εξής μια διεθνή θαλάσσια οδό;", δήλωσε ο Ρούμπιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ