Πυραυλική επίθεση του Ιράν στις ισραηλινές πόλεις Ντιμόνα και Αράντ

Μετά την εκτόξευση ιρανικού πυραύλου κατά της πόλης Ντιμόνα, η Τεχεράνη εκτόξευσε νέο πύραυλο κατά του νοτίου Ισραήλ, ο οποίος έπεσε στην πόλη Αράντ. Η πόλη Αράντ βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ντιμόνα, η οποία φιλοξενεί το στρατηγικής σημασίας Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες, το «άμεσο πλήγμα» προκάλεσε μεγάλες ζημιές και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων. «Σε συνέχεια των πρώτων πληροφοριών για πλήγμα την πόλη Αραντ, ο πύραυλος έπληξε το κέντρο της πόλης και πολλά κτίρια κατοικιών. Τρία κτίρια χτυπήθηκαν άμεσα και έχουν εντοπισθεί σοβαρές δομικές ζημιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όροφο ενός από τα κτίρια. Υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νότιου τομέα του Ισραήλ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 30 τραυματίες.

Αντίπονα για τη Νατάνζ το πλήγμα στη Ντιμόνα

Νωρίτερα, περίπου 47 άτομα τραυματίστηκαν από την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων στην πόλη Ντιμόνα, σύμφωνα νεότερο απολογισμό των αρχών. Το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι η επίθεση στη Ντιμόνα αποτελεί αντίποινα για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί κατά της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ του Ιράν.

Initial report: Direct hit in Dimona, southern Israel. pic.twitter.com/k4tvKBgTOk — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 21, 2026

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε «απευθείας πλήγμα (ιρανικού) πυραύλου» σε κτίριο της πόλης Ντιμόνα.

ΔΟΑΕ: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στο πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα»

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι δεν έχει γνώση των πληροφοριών ότι βλήμα έπληξε την πόλη της Ντιμόνα στο Ισραήλ, αλλά δεν έχει ενδείξεις ζημιών στο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο της Νεγκέβ που βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με την IAEA, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά το περιστατικό.

Η IAEA δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ότι θα συνεχίσει να ζητά περαιτέρω ενημέρωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ