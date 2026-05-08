ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε απόρρητα έγγραφα για τα UFO

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ γνωστοποίησε σήμερα ότι έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη παρτίδα εγγράφων, που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρρητα, για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ ή UFO, όπως αποκαλούνταν παλαιότερα), ένα θέμα που συναρπάζει ακόμη και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ γνωστοποίησε σήμερα ότι έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη παρτίδα εγγράφων, που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρρητα, για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ ή UFO, όπως αποκαλούνταν παλαιότερα), ένα θέμα που συναρπάζει ακόμη και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα έγγραφα αυτά, που κρύβονταν ως αμυντικά μυστικά, τροφοδοτούσαν για καιρό, αδικαιολόγητα, εικασίες και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση» σε αυτά, ανέφερε ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ σε ανακοίνωσή του.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι σκόπευε να δώσει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες «να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» τους φακέλους που διαθέτουν και αφορούν εξωγήινους και «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πρώτη παρτίδα που αναρτήθηκε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου αποτελείται από 162 φακέλους, όπως παλαιά τηλεγραφήματα του υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες επανδρωμένων αποστολών της NASA στο διάστημα.

Ένα έγγραφο περιγράφει μια κατάθεση στο FBI ενός προσώπου που δηλώνει πιλότος μη επανδρωμένου αεροσκάφους και είπε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με τόσο έντονο φως που μπορούσε να διακρίνει «λωρίδες εντός του φωτός». Το αντικείμενο ήταν ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το φως έσβησε και το αντικείμενο εξαφανίστηκε, σύμφωνα με την κατάθεση.

Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από τη διαστημική αποστολή Apollo 17 του 1972 που δείχνει τρεις τελείες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο λέει στη λεζάντα ότι «δεν υπήρξε ομόφωνη άποψη για το είδος της ανωμαλίας» όμως μια νέα, προκαταρκτική ανάλυση αναφέρει ότι θα μπορούσε να είναι ένα «υλικό αντικείμενο».

Το Πεντάγωνο εργαζόταν για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO εδώ και χρόνια και το Κογκρέσο ίδρυσε το 2022 ένα γραφείο για τον αποχαρακτηρισμό υλικού. Η πρώτη του αναφορά, το 2024, αποκάλυψε εκατοντάδες νέα συμβάντα UAP αλλά δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ποτέ τη θέαση εξωγήινης τεχνολογίας.

Το Κογκρέσο διέταξε το Πεντάγωνο να δημοσιοποιήσει αρχεία δεκαετιών καθώς ορισμένοι στρατιωτικοί μίλησαν για τις εμπειρίες τους από επαφές με αεροσκάφη άγνωστης ταυτότητας. Μια ομάδα Ρεπουμπλικάνων πίεσε περαιτέρω, κατηγορώντας το υπουργείο Άμυνας ότι αποκρύπτει έγγραφα.

Σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος Τιμ Μπάρτσετ ευχαρίστησε τον Τραμπ επειδή «κράτησε τον λόγο του» για διαφάνεια, σημειώνοντας όμως ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος» μέχρι να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που σχετίζονται με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, όμως σε αυτά δεν αποκαλύφθηκαν γεγονότα πέραν των ήδη γνωστών.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ