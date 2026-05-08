Ευρωβαρόμετρο: 3 στους 4 Ευρωπαίους δηλώνουν ότι αισθάνονται πολίτες της ΕΕ

Ενόψει της Ημέρας της Ευρώπης, μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκαλύπτει ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το 75% δηλώνουν ότι αισθάνονται πολίτες της ΕΕ, ποσοστό ίσο με το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ την άνοιξη του 2025.

Σε ένα δύσκολο παγκόσμιο πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες πιστεύουν ακράδαντα ότι η ΕΕ συνιστά σταθεροποιητική δύναμη (73%, +6 ποσοστιαίες μονάδες). Με ποσοστό 81% (+2 εκατοστιαίες μονάδες), εκφράζουν ουσιαστική στήριξη για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων εμπιστεύονται την ΕΕ (51%), ποσοστό κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο απ’ ό,τι στην έρευνα του φθινοπώρου του 2025.

Η στήριξη για την αντίδραση της ΕΕ απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει σταθερή. Επίσης, οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο στήριξης για το ευρώ (74%). Σχεδόν έξι στους δέκα πολίτες της Ένωσης (57%) είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι αξίες που διέπουν περισσότερο την ΕΕ είναι η ειρήνη (41%), η δημοκρατία (32%), ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα (28%).

Τα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες διαμορφώνονται όλο και περισσότερο από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Σε επίπεδο ΕΕ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνιστά πλέον τον βασικό λόγο ανησυχίας (25%), πάνω από την ευρύτερη διεθνή κατάσταση (23%) και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (20%). Ταυτόχρονα, το κόστος ζωής παραμένει ο βασικός λόγος ανησυχίας σε εθνικό και προσωπικό επίπεδο, με 36% και 52% αντίστοιχα.

Η έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου 105 (άνοιξη του 2026) διεξήχθη από τις 12 Μαρτίου έως τις 5Απριλίου 2026 στα 27 κράτη μέλη. Υπενθυμίζεται πως στις 9 Μαΐου, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα γιορτάσουν την Ημέρα της Ευρώπης. Φέτος είναι η 76η επέτειος της Διακήρυξης Σουμάν, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την ΕΕ όπως τη γνωρίζουμε σήμερα και οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου εποχή ειρήνης, δημοκρατίας, ευημερίας, ολοκλήρωσης, και συνεργασίας σε ολόκληρη την ήπειρο.

Το 2026, η Ημέρα της Ευρώπης συμπίπτει επίσης με δύο σημαντικά ορόσημα: 40 χρόνια από την προσχώρηση της Πορτογαλίας και της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 40 χρόνια από τον πρώτο επίσημο εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης. Με την ευκαιρία αυτή, θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αλλού, με τη συμμετοχή πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Όπως κάθε χρόνο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα ανοίξουν τις πόρτες τους στους επισκέπτες, προσφέροντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με το έργο τους. Εμβληματικά κτίρια και μνημεία σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο θα φωτιστούν στα χρώματα της ΕΕ.