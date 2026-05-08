Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών στο φινάλε της εβδομάδας

Κινούμενος μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, και με κλείσιμο πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας διέκοψε την Παρασκευή το τετραήμερο ανοδικό του σερί.

Αφορμή για ρευστοποιήσεις υπήρξε η αναζωπύρωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ και η ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, σε μια στιγμή κατά την οποία οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στον συμβιβασμό που προτείνει η Ουάσιγκτον – η οποία στο μεταξύ δίνει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που σχετίζονται με... UFO. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, οι χθεσινοβραδινές εξελίξεις προκάλεσαν ανησυχία στις αγορές που τις προηγούμενες ημέρες είχαν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει ένα σενάριο αποκλιμάκωσης και επίτευξης συμφωνίας.

Ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η πίεση προς το Ιράν για άμεση συμφωνία με τις ΗΠΑ ίσως είναι μικρότερη απ’ όσο έχουν προεξοφλήσει οι αγορές, ειδικά αν είναι ακριβείς οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας σχετικά με τις οικονομικές αντοχές του Ιράν απέναντι στον ναυτικό αποκλεισμό και σχετικά με την κατάσταση του ιρανικού οπλοστασίου. Για τις αγορές, αυτό σημαίνει είτε ότι η Ουάσιγκτον θα χρειαστεί να προχωρήσει σε περισσότερους συμβιβασμούς ώστε να επιτευχθεί συμφωνία, είτε ότι τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και οι περιορισμοί στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο απ’ όσο αναμένει σήμερα η πιο αισιόδοξη μερίδα των επενδυτών.

Σε αυτό το κλίμα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι υποχρεώθηκαν σε απώλειες, ενώ οι τιμές του Brent επανήλθαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στα εγχώρια αποτελέσματα, με έμφαση στον κλάδο των τραπεζών, και έπεται συνέχεια την επόμενη εβδομάδα με ανακοινώσεις, μεταξύ άλλων, από τις Optima Bank, ΔΕΗ, Helleniq Energy και ΔΑΑ. Σήμερα αναμένεται επίσης η ετυμηγορία της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.280,09 μονάδες με απώλειες 1,11%. Κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί 1,32% περίπου μία ώρα πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας της συνεδρίασης. Παρά τις απώλειες της Παρασκευής, σε επίπεδο εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με συνολικά κέρδη 4,18%.

Παρά το γεγονός ότι ανέκαμψε από πρωινές απώλειες περί του 2%, κινούμενος στη συνέχεια έως το +0,75%, ο δείκτης των τραπεζών υποχρεώθηκε τελικά σε απώλειες, με κλείσιμο στις 2.628,17 μονάδες (-0,51%). Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 1,53% της Eurobank στα 3,99 ευρώ, ενώ οριακά ενισχυμένη ακολούθησε μόνο η ΕΤΕ στα 14,28 ευρώ (+0,25%). Στον αντίποδα βρέθηκε η Alpha Bank με πτώση 2,99% στα 3,67 ευρώ, Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου υποχώρησαν 1,59% και 1,56% αντίστοιχα, ενώ οριακές απώλειες κατέγραψε και η Optima (-0,11%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,9 με 39 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 76 που υποχώρησαν και 34 που έκλεισαν αμετάβλητοι. Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 302,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 64% αφορούσε συναλλαγές στις μετοχές της ΔΕΗ (61,69 εκατ. ευρώ) και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (131,5 εκατ. ευρώ). Κινητικότητα καταγράφηκε και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε 49,10 εκατ. ευρώ.

Πέραν των τραπεζών, στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,61% της ElvalHalcor στα 4,72 ευρώ, καθώς και η άνοδος της ΔΕΗ σε ποσοστό 1,33% στα 19,10 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη 0,14% ακολούθησε ο τίτλος της Σαράντης.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Helleniq Energy και Allwyn, υποχωρώντας 4,31% και 4,05% αντίστοιχα. Στο -3,08% και τα 22 ευρώ έκλεισε η Jumbo, ενώ με απώλειες άνω του 2% ακολούθησαν οι τίτλοι των Motor Oil (-2,79%), Coca-Cola HBC (-2,76%), Metlen (-2,42%), Cenergy (-2,23%) και Viohalco (-2,01%).