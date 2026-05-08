Στο «μικροσκόπιο» του Υπουργείου Άμυνας το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακρωτήριο Λευκάτας, στη Λευκάδα, με αναμένη μηχανή.

Το μη επανδρωμένο σκάφος θα μεταφερθεί στο νομό Αττικής όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις, με το εξειδικευμένο τους προσωπικό, θα διερευνήσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του.

Οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη καταγράψει το συμβάν και το σκάφος βρίσκεται υπό επιτήρηση, ενώ ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναμένεται να «σκανάρουν» το ναυτικό drone.

