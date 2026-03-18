Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα, Τετάρτη, το απόγευμα θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα, Τετάρτη, το απόγευμα θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Αύριο, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Tο ζήτημα των ενεργειακών τιμών επανέρχεται με ένταση στην ευρωπαϊκή ατζέντα, υπό τη σκιά της γεωπολιτικής αστάθειας, με τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών να παραμένουν έντονες ως προς το πώς –και κυρίως πότε– πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη Σύνοδο, με αιχμή την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στις τιμές ενέργειας, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και της βιομηχανίας. Στο τραπέζι βρίσκονται επιλογές για την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους –μέσω παρεμβάσεων σε φόρους, δίκτυα και το κόστος άνθρακα– καθώς και η αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) έως τον Ιούλιο του 2026, με στόχο τον περιορισμό της μεταβλητότητας των τιμών.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που προηγήθηκε το τελευταίο διήμερο και στο οποίο συμμετείχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναδείχθηκε καθαρά το ρήγμα μεταξύ δύο προσεγγίσεων: από τη μία πλευρά, χώρες που επιμένουν στη λογική της αναμονής και της αποφυγής άμεσων παρεμβάσεων, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων τον Ιούνιο, και από την άλλη, κράτη-μέλη που προειδοποιούν ότι η καθυστέρηση ενέχει σοβαρούς κινδύνους επανάληψης των λαθών της προηγούμενης κρίσης.