Νετανιάχου: «Η εξόντωση Λαριτζανί δίνει στους Ιρανούς την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους»
Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ δίνει στους Ιρανούς «την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ δίνει στους Ιρανούς «την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους». «Σήμερα το πρωί, εξοντώσαμε τον Αλί Λαριτζανί, τον αρχηγό μιας συμμορίας κακοποιών που στην πραγματικότητα κυβερνούν το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του.

«Κλονίζουμε αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να απαλλαγεί από αυτό», τόνισε, προσθέτοντας πως «και αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε νωρίτερα την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Reuters, ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν, πέρασε πολλά χρόνια στην σκιά της ιρανικής εξουσίας πριν ο πόλεμος κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ τον εκτοξεύσει στο προσκήνιο ως κεντρικό πρόσωπο του μηχανισμού λήψης αποφάσεων.

Μετά τον θάνατο του Aγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήταν «ο de facto ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος, κυρίως εδώ και δύο εβδομάδες. Αλλά και πριν, θεωρείται ότι ήταν το πρόσωπο που έπαιρνε τις αποφάσεις και κινούσε τα νήματα», σχολίασε σήμερα Iσραηλινός στρατιωτικός που δεν κατονομάσθηκε. Ο Λαριτζανί είναι το πρόσωπο που κατηύθυνε τις επιθέσεις στην περιοχή και διέτασσε τα πλήγματα κατά του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

