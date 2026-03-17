Θρίλερ με την τύχη του Αλί Λαριτζανί - Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή

«Η Ισλαμική Επανάσταση διαλύεται και οι ηγέτες της εξουδετερώνονται». Οι κινήσεις της Τεχεράνης. «Οι ΗΠΑ να τελειώσουν το Ιράν» ζητούν οι χώρες του Κόλπου.

Στα «κόκκινο» βρίσκεται το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή στην 18η ημέρα του πολέμου, με το Ισραήλ να ισχυρίζεται πως σκότωσε τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί και τον στρατηγό Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, την Τρίτη, με την Τεχεράνη να δίνει στο φως της δημοσιότητας ένα μήνυμα του #2 της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της τελετής κηδείας των πολεμιστών του Ναυτικού.

«Η μνήμη τους θα είναι πάντα στις καρδιές του ιρανικού έθνους και αυτά τα μαρτύρια θα θέσουν τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη δομή των ενόπλων δυνάμεων για πολλά χρόνια. Ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να απονείμει σε αυτούς τους αγαπητούς μάρτυρες τους υψηλότερους βαθμούς» τονίζεται στο χειρόγραφα σημείωμα που αναρτήθηκε στα social media.

«Πήγαν να συναντήσουν στα βάθη της κόλασης τον (Αλί) Χαμενεΐ... Ο πρωθυπουργός και εγώ δώσαμε εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταδιώξει ανελέητα του ηγέτες του καθεστώτος του τρόμου και της καταστολής στο Ιράν», υπογράμμισε ο ΥΠΑΜ του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ. «Ο Αλί Λαριτζανί είχε ένα επικήρυξη 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του, το κάναμε δωρεάν» τόνισε ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ. «Α, δεν έχουμε δει ακόμα τον Μοτζτάμπα... αρχίζει να είναι ντροπιαστικό για αυτό το καθεστώς» σημείωσε.

Με μια φωτογραφία του πρωθυπουργού του Ισραήλ «σφράγισε» το Τελ Αβίβ την είδηση του θανάτου του Αλί Λαριτζανί. «Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας. Ο Λαριτζανί ήταν μία από τις πλέον επιδραστικές και μετριοπαθείς προσωπικότητες του ιρανικού κατεστημένου και επανήλθε τον Αύγουστο του 2025 στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις.

Photo: Prime Minister Benjamin Netanyahu ordering the elimination of senior Iranian regime officials. pic.twitter.com/av6rIqNOFt — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2026

Εκατέρωθων επιθέσεις

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, ανακοίνωσαν οι IDF. Εκρήξεις έχουν αναφερθεί στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν ενώ η Τεχεράνη «επιτέθηκε σε κέντρα κυβερνοτεχνολογίας και εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων που ανήκουν στην ισραηλινή αστυνομία».

Εκρήξεις ακούστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στην Ιερουσαλήμ αφού ο στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε ιρανικούς πυραύλους να κατευθύνονται προς το Τελ Αβίβ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Οι IDF «εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ», ενώ έχει ενεργοποιηθεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτισή τους.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να δήλωσε ότι δεν είναι «η κατάλληλη στιγμή για ειρήνη μέχρι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να γονατίσουν, να αποδεχτούν την ήττα και να καταβάλουν αποζημιώσεις». Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βρίσκεται τώρα στην τρίτη εβδομάδα του, με τουλάχιστον 2.000 νεκρούς και χωρίς να διαφαίνεται τέλος.

Έκπληκτος ο Τραμπ

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν απορρίψει τα καλέσματα του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού, μέσω της οποίας ρέει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο Λαριτζανί θα είναι η υψηλότερη φιφιγούρα που δολοφονήθηκε μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην πρώτη ημέρα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις και στους γείτονές του στον Κόλπο, κίνηση που άφησε έκπληκτο τον Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θα έπρεπε να στραφούν εναντίον όλων αυτών των άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή», σημείωσε. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Σοκαριστήκαμε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είναι μεγάλο παιχνίδι σκακιού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχω να κάνω με πολύ έξυπνους παίκτες. Υψηλού επιπέδου νοημοσύνη. Άνθρωποι πολύ υψηλό IQ. Το Ιράν είναι έθνος με μεγάλη, τεράστια δύναμη» υπογράμμισε.

«Οι ΗΠΑ να τελειώσουν το Ιράν» ζητούν οι χώρες του Κόλπου

Παράλληλα, τα αραβικά κράτη του Κόλπου δεν ζήτησαν από τις ΗΠΑ να κάνουν πόλεμο με το Ιράν, ούτε ζητήθηκε η γνώμη τους, αλλά πολλά εξ αυτών τώρα παροτρύνουν την Ουάσινγκτον να μην σταματήσει μέχρι να «τελειώσουν» την Τεχεράνη, η οποία απειλεί την κρίσιμη ενεργειακή γραμμή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την 18η ημέρα του.

Ο Λευκός Οίκος πιέζει τα κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με τον Ντόναλντ Τραμπ να θέλει να δείξει ότι υπάρχει περιφερειακή υποστήριξη στην εκστρατεία, να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητά της καθώς και την υποστήριξή της στο εσωτερικό. «Υπάρχει μια ευρεία αίσθηση σε όλο τον Κόλπο ότι το Ιράν έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή με κάθε χώρα», ανέφερε ο Αμπντουλαζίζ Σαγκέρ, πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας του Κόλπου με έδρα τη Σαουδική Αραβία, με διασυνδέσεις στο βασίλειο.

«Στην αρχή τους υπερασπιστήκαμε, και αντιταχθήκαμε στον πόλεμο», τόνισε για τους Ιρανούς. «Αλλά μόλις άρχισαν να μας επιτίθενται, έγιναν εχθροί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κατάταξης» πρόσθεσε. Οι επιθέσεις έχουν ενισχύσει τους φόβους του Κόλπου ότι το να αφήσει το Ιράν με οποιαδήποτε σημαντική ικανότητα κατασκευής όπλων θα μπορούσε να το ενθαρρύνει να κρατήσει σε ομηρία την ενεργειακή ζωτική γραμμή της περιοχής κάθε φορά που αυξάνονται οι εντάσεις.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και το Ιράν να χτυπά βάσεις των ΗΠΑ και πολιτικούς στόχους σε όλο τον Κόλπο με την επικρατούσα διάθεση μεταξύ των ηγετών της Μέσης Ανατολής να είναι αδιαμφισβήτητη: «ο Τραμπ θα πρέπει να ακυρώσει πλήρως τη στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης» αλλιώς η ευρύτερη περιοχή θα ζει υπό διαρκή απειλή. «Αν το Ιράν δεν αποδυναμωθεί σοβαρά, θα συνεχίσει να κρατά τις GCC ως όμηρο» προειδοποίησε πηγή.