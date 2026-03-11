Χατζηδάκης: Τα μέτρα για την αισχροκέρδεια μέχρι τις 30 Ιουνίου σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ - «Τσουχτερά» πρόστιμα

Άμεση εφαρμογή στα μέτρα με ΠΝΠ. Στα 12 λεπτά το όριο κέρδους στα πρατήρια. Το πλαφόν στον κλάδο τροφίμων θα αφορά σε 63 κατηγορίες προϊόντων. Πρόστιμα-φωτιά που φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού της χώρας σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στην ενέργεια, δήλωσε κατηγορηματικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στην αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών από κοινού με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Τα μέτρα θα έχουν άμεση εφαρμογή με ΠΝΠ που προωθείται από την κυβέρνηση, ώστε μέχρι το βράδυ να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, και θα έχουν ισχύ έως τις 30 Ιουνίου.

Το πλαφόν στα καύσιμα

Εξειδικεύοντας το μέτρο επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τα καύσιμα που αποκάλυψε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διευκρίνισε τα εξής:

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται να πουλήσουν την αμόλυβδη 95 οκτανίων και το ντίζελ με περιθώριο μεγαλύτερο των 5 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Αντίστοιχα τα πρατήρια απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλαφόν στα καύσιμα δεν αφορά τα διυλιστήρια.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις νησιωτικές περιοχές, όπου οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον ειδικό κόστος διανομής μεταφοράς πάνω από το ανώτατο όριο των 5 λεπτών, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα διαθέτει αυξημένη ενεργειακή ανθεκτικότητα: χθες η Ελλάδα μας ήταν η 4η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη στην χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Σημείωσε ότι τον Ιανουάριο η μέση χοντρική τιμή ήταν στα 109 ευρώ/MW, τον Φεβρουάριο ήταν στα 78 ευρώ και τον Μάρτιο ως χθες είναι στα 86 ευρώ/MW. Πάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ μόνο τους τελευταίους 12 μήνες έχουν προστεθεί επιπλέον 2,8GW νέας ισχύος από τις ΑΠΕ. Σημείωσε ακόμη ότι προχωρά η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ενώ ενισχυμένη είναι και η συμβολή των υδροηλεκτρικών λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Επόμενο βήμα, όπως είπε, αποτελεί η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων και υπενθύμισε ότι αύριο θα έχουμε τη ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας με τις Chevron και Hellenic Energy.

Το πλαφόν στα τρόφιμα

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε μια μεγάλη σειρά προϊόντων που πωλούνται στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασή των μέτρων και μετά τις 30 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ δεν θα μπορεί κανείς να πουλά με μεγαλυτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025.

Τα πρόστιμα παραβίασης του μέτρου φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της παραβίασης. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σουπερ μαρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινουν αυτά τα προϊόντα.

Η επιβολή πλαφόν θα αφορά σε 61 κατηγορίες προϊόντων, από τρόφιμα έως και καθαριστικά. Δείτε αναλυτικά τη λίστα στη δεξιά στήλη με τα σχετικά αρχεία. Ο υπουργός έκανε λόγο για ένα αυστηρό μέτρο για την αγορά, αλλά δίκαιο, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών.

Οπως ανέφερε, ο πληθωρισμός αποτελεί σοβαρή απειλή για το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, για αυτό σε τέτοιες συνθήκες είναι αναγκαίο να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και στις πιο ευάλωτες ομάδες. «Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί, εκ νέου, σε ποια προϊόντα θα συνεχιστεί», σύμφωνα με τον υπουργό.

Οι αντοχές της οικονομίας

Όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβέρνησεις και θα δράσει όταν θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα, ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. «Αν είχαμε την οικονομία του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας, δεν θα υπήρχαν αντίστοιχα περιθώρια», είπε. Προς το παρόν, η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το insider, ετοιμότητα εκφράζεται και για μέτρα στήριξης, με αρμόδιες πηγές να επισημαίνουν πως αυτά θα ανακοινωθούν όταν υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την έκταση της σύρραξης.



